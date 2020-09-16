В Беларусь отправились московские пожарные и спасатели

Сотрудники столичного главка МЧС - представители мотоклуба пожарных и спасателей, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летнего юбилея МЧС России, совершат патриотический мотопробег по Беларуси. Он пройдет с 17 по 20 сентября.

- Московские огнеборцы вместе со своими семьями отправятся в город Брест, чтобы выполнить наказ и передать письмо потомкам от последнего из ныне живущих защитников Брестской крепости, ветерана Великой Отечественной войны - Петра Котельникова. В Брестской крепости он встретил первый день войны, потом плен, оккупация. Избрав карьеру военного, прослужил в Бресте более 20 лет, - заявили участники пробега.

Пожарные и спасатели из России планируют остановки в городах - героях Смоленске и Минске, расположенных по пути следования мотоколоны, для возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны.

- Обязанность каждого из нас - сохранить правду о самой страшной войне XX века, о героизме и мужестве, о великом подвиге советского народа. Нашим мотопробегом мы еще раз хотим почтить память павших героев Великой Отечественной войны, - отметил участник мотопробега, командир отделения 123 пожарной части Алексей Новиков.