20 педагогов приехали в Забайкалье по программе «Земский учитель» с начала года

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В Забайкальском крае продолжает действовать программа «Земский учитель». С начала 2020 года в регион прибыли уже 20 педагогов, которые будут обучать детей в школах Агинского, Александрово-Заводского, Нерчинско-Заводского, Хилокского, Читинского, Шилкинского, Могойтуйского, Карымского, Ононского, Приаргунского, Кыринского, Могочинского, Улетовского, Оловяннинского районов, и Петровска-Забайкальского. Об этом рассказал глава Минобразования Наталья Бянкина во время отчета о работе ведомства за первое полугодие.

Отметим, что в Забайкалье наблюдается нехватка учителей в ряде населенных пунктов. Ее начали решать посредством механизма целевого набора и реализации программы «Земский учитель».

Работа по заключению договоров целевого обучения ведется совместно с Забайкальским государственным университетом. А вот в рамках программы «Земский учитель» педагоги приезжают в местные школы из других регионов.

«Программа «Земский учитель» в этом году практически завершена. На сегодняшний день 20 педагогов заключили трудовые договоры, выплачены средства в размере двух миллионов рублей. Хочу отметить, что в 2020 году в конкурсном отборе приняли участие учителя не только из Забайкальского края, но и других регионов, таких как: Бурятия, Хабаровский край, Удмуртия, Новосибирская область и другие», - отметила Наталья Бянкина.

Добавим, что преподавателям, которые принимают участие в программе «Земский учитель» и соглашаются переехать в отдаленную местность в Забайкальском крае для работы в местной школе, в период 2020-2022 годы будет предоставляться единовременная компенсационная выплата.

Запустить программу «Земский учитель» по аналогии с «Земским доктором» в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил президент РФ Владимир Путин. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) учителя, согласившиеся переехавшие из города в села, получат по два миллиона рублей.

Согласно программе, учителя должны приступать к работе с начала учебного года и оставаться преподавать в указанной школе на протяжении пяти лет.

Всего для участия в конкурсе для работы в Забайкальском крае заявления подали 167 педагогов из 23 регионов. Больше всего в селах Забайкалья наблюдается нехватка учителей русского языка и литературы, математики, информатики, физики, английского языка.