Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минск прибыла делегация Минобороны России во главе с министром Сергеем Шойгу. Об этом сообщают белорусские информационные агентства.

- Российский министр планирует обсудить вопросы двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России", - заявили местные дипломаты.

По информации "КП", речь может идти о создании в республике военной базы коллективных Миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, в Беларуси стартовали белорусско-российские учения "Славянское братство-2020", в ходе которых российские военнослужащие будут участвовать в маневрах на полигонах "Брестский" и "Лосвидо" в Республике Беларусь. Учения продлятся до 25 сентября.

После них, с 12 по 16 октября Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут на белорусском полигоне "Лосвидо" командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020". В них примут участие воинские подразделения стран-участниц ОДКБ.