Почему Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе

Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе Фото: Михаил ФРОЛОВ

На контрольных прокатах в минувшие выходные в «Мегаспорте» случился один эпизод, который уже тогда заставил задуматься фанатов фигурного катания. Этери Тутберидзе стояла и аплодировала только что сорвавшей свою произвольную программу Медведевой. И меньше всего эти аплодисменты напоминали иронию или сарказм. А через пару дней взорвалась трансферная бомба: Медведева и Тутберидзе снова вместе. И сейчас между ними намного больше общего, чем два года назад.

«НЕ МОГЛИ ЕЕ ПРИДЕРЖАТЬ?»

Информация, что серебряный призер Олимпиады-2018 вернется к своему тренеру, еще не подтверждена официально. Но в фигурном катании это событие считают почти свершившимся. Как бы не было тяжело в это поверить. Медведева и Тутберидзе порвали отношения после Олимпиады-2018. Евгения, будучи фавориткой тех Игр и вообще главной звездой сборной России, уступила «золото» другой воспитаннице Тутберидзе-тим – юной Алине Загитовой. А после этого бросила своему тренеру что-то типа: «Не могли ее придержать, что ли?». И демонстративно укатила в Канаду к тренеру-знаменитости Брайану Орсеру.

Этери Тутберидзе Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНЕЦ ВОЙНЕ

А между поклонниками Медведевой и Тутберидзе развязалась настоящая война. Женю обвиняли в черной неблагодарности, Этери Георгиевну – в том, что там может работать только с детьми. И в фигурном катании начались темные времена вражды и скандалов. И вот Загитова практически завершила карьеру – согласилась стать ведущей шоу «Ледниковый период». У Тутберидзе появился новый враг – Евгений Плющенко, к которому ушли ее две звездных воспитанницы Трусова и Косторная. А Медведева показывала все более бледные результаты и на контрольных прокатах выдала ужасно провальную произвольную программу – интересную по задумке, но с сорванными прыжками.

Выступление Евгении Медведевой Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗНАЧИТ, ЗАГИТОВА УШЛА НАСОВСЕМ?

Тогда-то и раздались те аплодисменты Тутберидзе – подчеркнуто, на камеру. С полным пониманием, что это увидят все. В том числе и Евгения Медведева. Женя примерно в то же время говорила по интернету с Орсером. Но что это за тренерская работа, когда наставник наблюдает за ученицей только по видео? А потом в словах у Медведевой, когда ее спросили про то, даст ли Брайан ей выходной, прозвучали странные интонации – не то злость, ни то пренебрежение.

А затем случился тот самый камбэк века. И он может означать намного больше, чем возвращение бывшей ученицы к тренеру, которая привела ее к успеху.

Например, то, что, скорее всего, Загитова тоже ушла от Тутберидзе. Без скандалов, без истерик и обвинений в соцсетях. Но возвращение Медведевой, возможно, это еще ответ Алине.

Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДВЕ СНЕЖНЫХ КОРОЛЕВЫ

Из 20-летней Жени вряд ли можно опять сделать чемпионку – нынешнее женское фигурное катание принадлежит 15-летним. Но у нее огромная армия фанатов. И имя «Евгения Медведева» на афише шоу, на которых зарабатывают звездные команды, смотрится ярко и звучит громко.

Но самое главное в этом возвращении то, что за два года изменилось очень многое. Женя Медведева – это уже не маленькая девочка, лишенная мечты стать олимпийской чемпионкой. Теперь она – снежная королева, выдержавшая мощный пресс хейтеров и научившаяся ледяным взглядом отшивать всех, кто не вписывается в ее зону комфорта. Почти такая же, как сама Тутберидзе. А Этери Георгиевна после всех расставаний, возможно, более четко теперь разделяет понятие «обида» и «предательство».