Эксперт: Тихановская «обещает безопасность» для Лукашенко, как обещали безопасность Януковичу

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Занявшее второе место на прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборах, жена арестованного блогера Светлана Тихановская, которая оперативно покинула страну после подведения итогов голосования, ведет активную медиа деятельность в СМИ США, Западной и Восточной Европы.

В интервью украинскому изданию «Левый берег» она заявила, что готова лично гарантировать безопасность Александру Лукашенко, если он добровольно покинет свой пост президента — надо полагать, освободив его именно для нее, Светланы Тихановской.

Прежде она обвиняла Лукашенко в репрессиях против белорусского народа, в подтасовке итогов выборов, ну и в остальных смертных и не очень грехах. Почему грешника теперь «вдруг» решено простить? Что изменилось?

С этим вопросом «КП» обратилась к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову.

- Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при добровольном уходе со своего поста — как это оценивать?

- Сегодня это можно оценивать как пустое сотрясение воздуха. Гарантии четвертому президенту Украины Виктору Януковичу в феврале 2014-го давали главы ряда европейских стран. Чем это кончилось - известно. Прямой угрозой его жизни, бегству из страны и спасению. Благодаря усилиям совсем других людей, с теми «обещаниями безопасности» никак не связанных.

- Поэтому гарантии Тихановской сейчас не значат ничего?

- Да, в том числе. С другой стороны, становится видно: кураторы кампании Тихановской подсказывают ей, что пора обращаться к российскому народу. С такими посылами: все будет хорошо, мы с вами будем дружить.

- Так все равно же будем?

- Первое, что Светлана сделает, когда вдруг сможет оказаться у власти — она подпишет документ о выходе из ОДКБ и из Союзного государства. Она даст свободу всем, кому угодно. И кое-кто из «этих всех» явно не захотят подтверждать гарантии безопасности Лукашенко. И что уж с ним там дальше случиться — ее волновать точно не будет: хотели как лучше, получилось как всегда. Ее выступление — это отработка методичек и меняющейся повестки дня.

- Что случилось такого, что изменился тон ее выступлений?

- Время меняется, меняются задачи. Сначала надо было мобилизовать своих избирателей. Для чего нужны были яркие выступления, пафос свободолюбия. Сейчас она выступает для другой аудитории. Той, которая поддерживала и поддерживает Лукашенко. Ей подсказали — что надо обратиться к этой части белорусского народа.

- Корректировку внес кто, как вы полагаете - литовцы, поляки или кураторы из-за океана?

- Проработка видна. Но не надо обижать наших польских товарищей — они и сами способны внести коррективы в выступления своих подопечных. А кураторы, да — они остаются теми же самыми. Своим подопечным они четко расставляют акценты: в какой ситуации как именно надо себя вести. Сейчас Тихановской объяснили, как нужно поработать в данном направлении. Возникают новые вызовы — она их «решает».

- Светлана Тихановская оказалась достаточно восприимчивой к советам старших товарищей, чтобы вырасти, наконец, в самостоятельную политическую фигуру?

- Конечно, нет. Нельзя называть человека марионеткой — но по ее выступлениям и поступкам мы видим, что она достаточно управляемая фигура. С ней качественно работают. Она все грамотно выполняет. Светлана нормально ретранслировала раньше. Тихановская хорошо ретранслирует сейчас. Принципиальных изменений, впрочем, не вижу.

У этого ее заявления есть определенная политическая цель. Дальше, учитывая что в окружении Лукашенко находятся здравые люди, надо ожидать адекватную реакцию.

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