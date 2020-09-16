В «Аталанту» перешел Кристиан Ромеро

Футболист Кристиан Ромеро перешел в "Атланту"
Фото: EAST NEWS
За три дня до старта чемпионата Италии «Аталанта», куда летом из «Локомотива» перешел Алексей Миранчук, продолжает укреплять состав. На командном Твиттере рядом со снимком российского полузащитника появилось и фото нового защитника команды, 22-летнего аргентинца Кристиана Ромеро. Права на него принадлежат «Ювентусу», а прошедший сезон он провел в аренде в «Дженоа». И вот теперь Ромеро на два года командирован в «Аталанту».
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Любопытно, что по сведениям портала transfermarkt, чемпион Италии «Ювентус» по стоимости всех футболистов занимает лишь второе место, уступая «Интеру», который в прошлом сезоне завоевал «серебро». А вот бронзовый призер «Аталанта» по этому показателю идет на пятом месте.
Общая стоимость футболистов команды
1. Интер - 718 млн евро
2. Ювентус – 677 млн евро
3. Наполи – 591 млн евро
4. Милан – 427 млн евро
5. Аталанта - 370 млн евро
6. Лацио – 355 млн евро…
Любопытно, что Алексей Миранчук, который оценивается в 18 млн евро, не входит даже в пятерку самых дорогих игроков «Аталанты», большинство из которых полузащитники. Так что Алексею придется жестко конкурировать за место в основе.
Стоимость футболистов «Аталанты»
1. Дуван Сапата (нападающий, Колумбия) – 40 млн евро
2. Робен Госенс (полузащитник, Германия) - 27 млн евро
3. Марио Пашалич (полузащитник, Хорватия) – 25 млн евро
4. Мартен де Рон (полузащитник, Нидерланды) – 23 млн евро
5. Ремо Фройлер (полузащитник, Швейцария) - 23 млн
6. Луис Мурьель (нападающий, Колумбия) – 22 млн евро
7. Руслан Малиновский (полузащитник, Украина) – 21 млн евро
8. Алексей Миранчук (полузащитник, Россия) – 18 млн евро.
Чемпионат Италии в Серии А стартует 19 сентября. «Аталанта» должна была играть в эти выходные в Риме против «Лацио», но матч сдвинули на 30 сентября, так что первую игру команда из Бергамо сыграет в Турине против «Торино» 26 сентября.