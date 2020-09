Фильм про Элтона Джона «Рокетмен», боевик «Гемини», все части «Миссия невыполнима» - можно увидеть на Viasat

Благодаря новому лицензионному двухлетнему контракту с компанией на телеканалах Viasat и в онлайн-кинотеатре ViP Play, которые доступны в России и странах СНГ, поступление контента увеличится на 20 %. Это одна из ключевых сделок текущего года, в рамках которой зрителям покажут кинохиты последних лет, а также громкие новинки. Телеканалы Viasat и онлайн-кинотеатр ViP Play получат более 150 часов библиотечного контента, включая любимые кинохиты и новые блокбастеры, от Paramount Pictures.

Благодаря этому сотрудничеству Viasat пополнит свою кино-сериальную библиотеку и получит доступ к более чем 90 фильмам от Paramount Pictures, включая громкие новинки кино, которые будут эксклюзивно представлены на телеканалах Viasat. Зрители смогут увидеть такие популярные проекты, как боевик «Гемини» (Gemini Man) с Уиллом Смитом, нашумевший биографический фильм об Элтоне Джоне «Рокетмен» (Rocketman), все части культовой франшизы «Миссия невыполнима» и другие кинокартины.

«Мы в этом году расширяем круг партнеров и продолжаем наращивать количество качественного контента. Благодаря двухлетнему сотрудничеству с Paramount Pictures мы сможем показать нашим зрителям шедевры мирового кинематографа. Это фильмы, которые уже стали классикой, а также недавние премьеры, получившие высокие оценки кинокритиков. Ежегодно мы закупаем новый кино-сериальный контент для зрителей, чтобы у нашей аудитории был доступ к свежим и новым проектам от мировых студий», – прокомментировал генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.

«Мы рады начать сотрудничество с Viasat, чтобы предложить зрителям в России и СНГ широкий спектр фильмов мирового класса, – отметила Лиза Креймар, исполнительный вице-президент по международному лицензированию в области телевидения ViacomCBS Global Distribution Group. – Новый контракт прекрасно дополнит уже весьма сильный фильмовой контент Viasat яркими и увлекательными кинохитами».

Среди новинок от Paramount Pictures, которые появятся эксклюзивно на телеканалах Viasat, а также будут представлены в онлайн-кинотеатре ViP Play, – фантастический экшн «Соник в кино» (Sonic the Hedgehog) с неподражаемым Джимом Керри в главной роли, фэнтезийно-приключенческий фильм «Дора и Затерянный город» (Dora and the Lost City of Gold), держащий в напряжении триллер «Капкан» (Crawl), ремейк культового фильма ужасов по Стивену Кингу «Кладбище домашних животных» (Pet Sematary), семейная комедия «Игры с огнем» (Playing with Fire), анимационный фильм «Волшебный парк Джун» (Wonder Park) и многое другое.

Также в рамках сделки с Paramount Pictures зрителей ожидает внушительная подборка давно полюбившихся фильмов. В этом списке такие рейтинговые проекты, как вестерн братьев Коэн «Железная хватка» (True Grit) и боевик «Джек Ричер» (Jack Reacher) с Томом Крузом в главной роли. Кроме того, в библиотеке появятся «Хранители» (Watchmen), «Больше чем секс» (No Strings Attached), «Спасатели Малибу» (Baywatch) и другие фильмы.