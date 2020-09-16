Депутат Бундестага: Российское правительство не настолько глупое, чтобы покушаться на Навального

Немецкий парламентарий Армин-Паулюс Хампель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После загадочного заболевания Алексея Навального, который до сих пор находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», отношения между Россией и Германией движутся к точке заморозки. Берлин сократил с Москвой уровень дипломатического общения, многие политики на Западе всё громче говорят о новом пакете санкций — теперь уже «имени Навального».

Но такой версии придерживаются не все. Депутат Бундестага Армин-Паулюс-Хампель с трибуны парламента жёстко раскритиковал официальную версию, будто «виновата Россия». Приводим стенограмму его выступления:

— Могу задать немецкому правительству тот же самый вопрос, что и главе МИД ФРГ. Вы думаете, русские настолько глупы? Был «отравлен» критик правительства России, которого активно рекламируют.

Навального ведь до этого времени мало кто знал. И этого человека травят с помощью оружия массового поражения. Травят ядом, который существует только в форме газа. Этот яд трудно поместить в твёрдое состояние. Но русские смогли это сделать. Затем в аэропорту подмешали ему в чай. И совершенно случайно была сделана подходящая фотография Навального, где он пьёт этот чай…

Алексей Навальный вышел из комы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы желаем господину Навальному скорейшего выздоровления. Мы слышали, что его вытащили из комы, и он уже выздоравливает. Насколько же российское правительство глупое, чтобы предположить, будто это оно и было. Насколько же они глупы, что ещё и помогли Навальному добраться до Германии, вместо того, чтобы его где-нибудь спрятать в огромной стране. Это ведь полный абсурд.

И странно, что [эксперты Бундесвера] сразу нашли подходящий яд. Спросите учёных: чтобы его найти, нужно знать, что именно ты ищешь. Но, конечно же, нашли «Новичок». И сразу же все вспомнили о деле Скрипаля.

Всё очень просто. Бывший координатор немецких спецслужб [Бернд] Шмидбауэр говорил, что нельзя делать преждевременных выводов. И к тому же у Навального в России было предостаточно врагов: и в Кремле, и за его пределами. Он ведь борец против коррупции, не только против правительства.

Но немецкое правительство и СМИ сразу же указывают на Кремль как на виновника. И требуют международного разбирательства и наказания. Отличная идея! А почему вы тогда ни слова не сказали в случае с Хашогги? (саудовский журналист-оппозиционер, убитый в Турции агентами Эр-Рияда два года назад — Прим.ред.). И вы общаетесь с Саудовской Аравией так, как будто ничего не произошло.

Да и с Китаем вы не прекращаете торговлю, хотя Китай каждый год отправляет уйгуров в лагеря.

А ваш хороший друг Обама в своё время приказал казнить 400 человек. Трамп только одного человека казнил. И это было сделано без какого-либо вердикта суда. (ликвидация иранского генерала Сулеймани – Прим.ред.).

Если вы поступите так, как вы запланировали, и сократите общение с господином Лавровым, тогда откройте учебник по дипломатии: когда возникают такие проблемы, то нужно друг с другом общаться.

Если немецкое правительство реально хочет выяснить, что случилось, зачем тогда идти обходным путём, почему бы нам не послать России все материалы, которые они уже ждут несколько дней, чтобы и они начали расследование?

Российский оппозиционер продолжает лечение в немецкой клинике Шарите Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Армин-Паулюс Хампель — депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), единственной политической силы в ФРГ, выступающей за отмену санкций и дружбу с Россией.

Родился в 1957 году, до прихода в политику работал журналистом. В Бундестаге с 2017 года. В качестве члена парламентского комитета по международным делам Хампель, как и другие депутаты от АдГ, неоднократно выступал в поддержку «Северного потока-2» и других совместных российско-германских проектов.

В интервью «КП» Хампель призвал к объективному расследованию массового убийства 2 мая 2014 года в Одессе.

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