Baltic Weekend 2020: состоялось первое оффлайн-мероприятие в сфере коммуникаций

Baltic Weekend 2020

Главное событие в коммуникационной индустрии вот уже 20-й год традиционно проходит в Санкт-Петербурге. В этом году форум прошел 10-11 сентября в историческом в Belmond Grand Hotel Europe.

Мероприятие открыл генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников и рассказал о том, как изменились темы обсуждения за время существования Baltic Weekend. Он вспомнил, как много лет назад обсуждение интернет-интеграций было лишь небольшим топиком в информационной повестке, а теперь профессионалы сферы коммуникаций рассказывают, как пандемия перевела все в онлайн. Также спикер представил список самых главных коммуникационных кейсов 2019 года, которые оказали последующее влияние на индустрию в целом. Рейтинг был разработан совместно с ByconGroup. Первое место рейтинга занял кейс креативного агентства Ruport «Как тебе такое, Илон Маск?».

Фото: предоставлено пресс-службой

На юбилейном Baltic Weekend обсуждались самые важные тренды, которые оказывают влияние на индустрию и задают вектор движения для большинства компаний. Одну из таких тем в первый день форума осветил Александр Сёмин, директор специальных проектов Агентства стратегических инициатив. На своем выступлении «Сатира как инструмент GR» Александр рассказал, что развивать и лоббировать идеи на государственном уровне можно не только стандартными способами, но и с помощью креатива. «На примере роликов я попытался доказать, что контент сегодня может даже менять закон» - подвел итог своего выступления Александр Сёмин.

Еще одной из ключевых тем форума стала тема генерального директора Smetana Андрея Бузины. На своем примере эксперт доказал, что, развивая благотворительные и социальные проекты, можно добиться признания не только среди ключевых компаний и медиа, но и общества в целом.

Также эксперты обсудили и влияние пандемии на сферу коммуникаций и развитие человечества в целом. Директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант отметил, что пандемия оставила после себя три тени будущего: тень удаленки, тень автономности и тень бесконтактности. Основные аспекты, которые нужно знать об этих тенях, – это то, что теперь ближайшее будущее будет стоять за комбинированными режимами работы, беспилотными процессами и искусственным интеллектом.

Фото: предоставлено пресс-службой

На Baltic Weekend эксперты провели дискуссию о GR-коммуникациях. Модератором выступил Вадим Ковалев. Участие в дискуссии приняли известные эксперты в области коммуникаций и политологии: Марат Баширов, Анна Брычева, Алексей Венедиктов, Марина Жунич, Евгений Минченко, Лана Самарина, Владимир Сёмин, Алексей Торгов и Валерий Фёдоров.

Кроме того, на форуме в течение двух дней проходили круглые столы. В первый день участники мероприятия послушались специалистов по темам:

1. Антикризисные коммуникации: коммуникации до и после пандемии. Модератор - Head of PR Анастасия Журавлева;

2. Рокировка PR: инхаус vs аутсорс. Модерировали круглый стол Яков Миневич, генеральный директор Р.И.М., и Лилия Глазова, генеральный директор PR News;

3. Трансформация медиа и корпоративных коммуникаций от АКМР. Модераторы - Василий Борисов и Екатерина Коляда.

11 сентября прошли такие круглые столы:

1. Пандемия: стресс тест для коммуникаций с клиентами. Модератором выступил вице-президент РАСО Олег Полетаев;

2. Технологии и коммуникации - точки пересечения. Модератор - Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу Яндекс;

3. Контуры нового рынка. Круглый стол модерировала основатель HR4PR Ольга Дементьева.

Еще особое внимание на форуме уделили важности EDtech. Так Максим Спиридонов, основатель Нетология, рассказал о самом быстрорастущем и перспективном рынке в сфере образования, выделил его лидеров и обозначил место EDtech в GR-сфере.

Следует отметить, что в этом году на форуме было много интересных партнерских интеграций. Так, например, официальный медиапартнер «Комсомольская правда» организовал радио-студию во главе с ведущим Дмитрием Делинским и выпустил запись программы «Нефантастика» с Владимиром Ториним. Также «Комсомольская правда» совместно с организаторами форума подготовила защитные брендированные маски для всех участников Baltic Weekend.

Фото: предоставлено пресс-службой

Участники форума активно делились отзывами о мероприятии и говорили, что у них возникло чувство, будто они после долгой разлуки пришли в гости к друзьям. «Я искренне чувствовал тепло, которое идет ко мне, и я старался возвращать это тепло назад, поэтому оффлайновые мероприятия - это топ» - поделился своими впечатлениями спикер форума Андрей Бузина. Напомним, что форум Baltic Weekend стал первым крупным оффлайн-мероприятием после пандемии.

«Атмосфера этого года - она особенная! И дело здесь не в юбилее, а в том, что мы очень сильно друг по другу соскучились. И в нашей профессии у всех друг к другу хорошее отношение, все очень дружат. Поэтому форум был очень теплым, добрым и, конечно же, продуктивным» - подвел итоги Baltic Weekend Андрей Баранников.