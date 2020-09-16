Израиль признают еще пять арабских государств

Дональд Трамп заявил о признании Израиля арабскими государствами. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что примеру ОАЭ и Бахрейна, подписавших мирный договор с Израилем, готов последовать еще ряд арабских стран.

Церемония подписания соглашений о нормализации отношений между ОАЭ, Бахрейном и Израилем прошла в Белом доме при участии глав внешнеполитических ведомств этих стран, израильского премьера и главы Белого дома. Посредническую миссию возглавлял зять президента Трампа, Джаред Кушнер.

«Мы значительно продвинулись вперед еще с пятью странами. Еще 5 арабских государств находятся на пути к заключению мира с Израилем», – сказал Трамп журналистам.

Вместе с тем, глава Белого дома не стал называть страны, которые в скором времени могут подписать мирные договоры с Израилем.

Пока же Израиль признают Турция, Египет и Иордания.

Ранее Трамп заявлял, что новые мирные договоренности арабских стран с Израилем будут достигнуты при помощи Соединенных Штатов еще до президентских выборов. Но прогноз президента был более оптимистичен – весной он говорил о девяти потенциальных участниках договоренностей.