«Продавать с двух до шести»: в «Трезвой России» придумали, как спасти население от новогодних запоев

Общественники хотят законом ограничить продажу алкоголя на новогодних каникулах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественники делают очередную попытку борьбы с новогодними запоями миллионов россиян. Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ и руководитель «Трезвой России», направил главе Минздрава обращение об ограничении торговли спиртным в новогодние праздники. Предлагается продавать алкоголь строго с 14 до 18 часов дня на протяжении всех каникул, включая 31 декабря, который в этом году будет рабочим.

В беседе с «КП» автор инициативы заверил, что даже если последуют народный гнев и бунты, они нанесут меньший вред, чем последствия продажи алкоголя без ограничений. Более того, по его мнению, в обществе давно хотят перемен в вопросе регулирования алкогольного рынка.

- Каждый год в стране пик смертности приходится на 1 января. Причина - чрезмерное потребление алкоголя. Сюда же можно отнести скачок статистики пожаров в многоэтажках, двойной рост преступности, смертельные ДТП с пьяными водителями, а также бытовые конфликты, - объясняет Хамзаев. - Общее количество «дополнительных» смертей около 13 000 человек ежегодно. Чудовищная цифра, так как это примерное население небольшого города! С этим нужно что-то делать.

По словам Хамзаева, позицию «Трезвой России» поддерживают на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Проведенные опросы самых разных целевых аудиторий в России показали 55% одобрение, а в женской среде поддержка доходит до 80%. Он надеется, что его предложение получит одобрение на законодательном уровне в стране.

- Продажа алкоголя не более 4 часов в день - это нормальная международная рабочая практика, - продолжает член ОП РФ. - Мы уверены, что благодаря такому ограничению мы сможем защитить минимум 6-7 тысяч человек ежегодно. Это, согласитесь, того стоит. Это колоссальное количество людей, которых мы обязаны спасти!

Хамзаев заключил, что, разумеется, все понимают: закупиться можно и впрок. Но, что называется, сходить «за догонкой» уже будет значительно сложнее. А это в том числе одна из причин запоев.