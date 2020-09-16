США введут санкции против Белоруссии Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе пресс-брифинга заявил, что США тесно координируют свои действия со своими европейскими партнерами и определяют в данный момент объемы санкций, который они намерены ввести против Белоруссии.

В настоящий момент американские санкции действуют в отношении 16 белорусских госчиновников, включая президента Белоруссии.

«Но помимо этих 16 человек мы и Европейский союз обмениваемся информацией по ряду других имен, о которых мы будем готовы объявить в самом ближайшем будущем», - заявил Биган.

Он также добавил, что Вашингтон намерен применить экономические санкции против ряда белорусских предприятий.

«Мы обязательно рассмотрим весь спектр санкций, включая существующие санкции и некоторые генеральные лицензии, которые были введены в действие за последние несколько лет. Мы объявим все наши шаги по санкциям в самом ближайшем будущем, и тогда вы увидите окончательные решения, которые мы примем», - сказал высокопоставленный американский чиновник.

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