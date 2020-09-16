Шнуров: «Разговор Канделаки с Лавровым в эфире телеканала RTVI — это идеальный альянс»

Сергей Лавров и Тина Канделаки. Фото: RTV

17 сентября стартует новый сезон на международном канале RTVI. Его хедлайнером станет программа «Специальный гость». Вести проект будет Тина Канделаки.

Название полностью соответствует содержанию. Главная задача программы – услышать из первых уст мнение тех, кто непосредственно влияет на российскую и международную повестку.

- Тина из тех, кто умеет задавать вопросы, а на эфир к ней придут гости, которые способны их решать. Мне кажется, это идеальный альянс, - объясняет генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.

Героем первого выпуска станет Сергей Лавров. Учитывая, какая сейчас напряженная международная повестка, разговор обещает получиться максимально жарким и богатым на громкие высказывания. Вот лишь некоторые из заявленных тем: будущее Союзного государства России и Белоруссии, выборы президента США, взаимоотношения между Россией и Западом, внешняя политика Украины, ситуация с отравлением Алексея Навального, а также трансформация международной политики России.

Ведущая Тина Канделаки. Фото: RTV

- Интервью — это тот формат, которым я занималась на протяжении всей своей карьеры на телевидении, - добавляет Тина Канделаки. - Но я считаю, что сейчас есть проблема с этим жанром. Очень часто интервью превращается в спектакль, в котором интервьюер ставит себя заведомо выше приглашенного. Получается, что интервьюируемый — это всего лишь декорация к чьему-то бенефису. А если мы говорим о настоящем интервью, в нем есть только один герой – тот, кого пригласили. Талант слушать становится одним из самых редких в современном мире.

Программа будет выходить на телеканале RTVI еженедельно по четвергам в 19:00. Кроме того разговор Сергея Лаврова с Тиной Канделаки 17 сентября в 7 вечера можно будет услышать в эфире радио «Комсомольская правда».

К слову, Тина не завершает свое сотрудничество с «Комсомолкой». На радио «КП» она продолжит вести программу «Канделаки. Эксклюзив».