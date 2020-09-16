В Татарстане в рамках реализации нацпроекта «Экология» завершено строительство первого комплекса биологических очистных сооружений

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

В Республике Татарстан завершилось строительство первого пускового комплекса биологических очистных сооружений пгт Васильево в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление реки Волги» национального проекта «Экология».

Очистные сооружения пгт Васильево являются одним из знаковых объектов программы по строительству и модернизации очистных сооружений на территории Республики Татарстан. Сооружения биологической очистки, предназначенные для переработки сточных вод жилого комплекса «Салават Купере», Васильево и близлежащих населённых пунктов Зеленодольского муниципального района, строились с применением современных эффективных технологий, позволяющих достигнуть установленных нормативов очистки сточных вод. Проектная мощность очистных сооружений составляет 12 тыс. м3/сутки с перспективой увеличения до 32 тыс. м3/сутки. Строительство первого пускового комплекса очистных сооружений стоимостью 470 млн рублей реализуется за счёт бюджета Республики Татарстан, второй пусковой комплекс стоимостью 176 млн рублей реализуется с привлечением средств федерального бюджета. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на октябрь 2020 года.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

«До 2024 г. в Республике Татарстан предусмотрена реализация 25 мероприятий по строительству и модернизации очистных сооружений централизованных систем канализации на общую сумму более 10 млрд рублей, из которых 81% выделяется из федерального бюджета. В 2019–2020 гг. в республике началась реализация 13 мероприятий, 7 из которых к настоящему времени завершены», – отмечает Шамиль Файзетдинов, начальник коммунального хозяйства и оперативной работы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Республики Татарстан.

С 2012 г. субсидии на строительство и модернизацию очистных сооружений выделялись в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.». С 2019 г. реализация проектов по строительству и модернизации очистных сооружений централизованных систем канализации в регионах волжского бассейна проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Национальному проекту «Экология» в Республике Татарстан уделяется пристальное внимание. Так в регионе регулярно проводятся экологические мероприятия всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России», реализуемой в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экология» – только в 2019 году мероприятия акции «Вода России» прошли на 651 водном объекте Татарстана, в них приняло участие более 54 тысячи волонтёров, которыми было очищено 996 километров берегов водных объектов.

Очередной субботник прошёл 12 сентября, на Изумрудном озере – одном из самых популярных мест отдыха жителей Казани. В экологической акции приняли участие 40 человек – волонтёры Молодёжного экологического движения «Будет чисто» города Казани и дайверы Русского географического общества. В ходе мероприятия было собрано 3 м3 мусора на площади в 1 км2, часть мусора была поднята со дна водного объекта.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в этом году мы ушли от массовости акций. Мы проводим их чаще, но с гораздо меньшим количеством участников, – комментирует Дамир Валлиулин, начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. – Несмотря на это, уже сейчас в республике приведено в порядок более 800 км береговых полос, в экологических акциях приняло участие более 40 тысяч человек».

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», инициированная Минприроды России и организованная Центром развития водохозяйственного комплекса проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», ранее, с 2014 года – в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». По итогам 2019 года в Российской Федерации было проведено 8 648 экологических мероприятий с участием 934 791 человек, в результате которых очищены 24 тысячи километров береговой линии водных объектов.

Значительный объём работ на водных объектах Республики Татарстан был проведён в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.».

Среди знаковых проектов – строительство и реконструкция комплекса объектов на реке Казанке в городе Казани, направленных на защиту населения и объектов городской инфраструктуры от негативного воздействия вод: реконструкция Федосеевской защитной набережной дамбы протяжённостью 1227 метров и Кремлёвской дамбы протяжённостью 572 метра, а также берегоукрепление левого берега реки Казанки протяжённостью 1964 метров.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Благодаря проведённым работам из зоны, подверженной затоплению и подтоплению, выведены жилые дома, административно-деловые комплексы, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, а также объекты культурного наследия, от негативного воздействия вод было защищено 1300 жителей города.

По утверждению Владимира Кудряшова, заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, «Проведённые в рамках федеральной целевой программы работы позволили не только защитить низменную часть города от подтопления и затопления водами Куйбышевского водохранилища и уберечь от разрушения берега реки Казанки, но и стали основой для создания инфраструктуры Кремлёвской набережной – одного из самых популярных туристических мест города Казани»