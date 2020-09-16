Больше едим и сидим за компьютером: Росстат опубликовал результаты работы промышленности за август

Подъем производства начался в мае, и с тех пор продолжается от месяца к месяцу примерно в одинаковом темпе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жизнь продолжает налаживаться. В августе промышленное производство выросло по сравнению с июлем на 2,9% - об этом говорится в сообщении Росстата, поступившем в «КП». Подъем производства начался в мае, и с тех пор продолжается от месяца к месяцу примерно в одинаковом темпе.

Однако на уровень прошлого года мы еще не вышли. За январь-август нынешнего года индекс промышленного производства упал на 4,5% к уровню аналогичного периода 2019 г. А если сравнивать два августа, то нынешний вообще проигрывает на 7,2%.

Сможем ли до конца года ликвидировать отставание, большой вопрос. В последнем квартале 2019-го промышленность показала высокие результаты, и чтобы сравняться, надо будет и в этом году рвануть.

- Мы тоже проводим свои исследования и в принципе они если и отличаются от данных Росстата, то количественно, а качественно наши оценки совпадают, - сказал «КП» замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. - Если с мая по июль включительно шло постепенное увеличение промышленного производства и в некоторых отраслях уже вышли на докризисный уровень, то в августе этот процесс затормозился. Наиболее показательно в этом отношении производство легковых автомобилей. Производители, похоже, переоценили возможности рынка, выпустили в предыдущие месяцы много машин, а покупательский спрос достаточно быстро насытился. Сократилось и производство цветных металлов — главным образом, за счет сокращения импорта золота и алюминия. Из позитивного — в августе начала восстанавливаться добыча нефти, это хороший знак.

Среди лидеров роста — производители лекарств и медицинских товаров — это в период пандемии в объяснениях не нуждается. Рост потребления табака тоже не от хорошей жизни — как говорится, закуришь тут. Но рост показали также и производство пищевых продуктов, бумажных изделий. Чем это объясняется?

- Дело в том, что в категорию бумажных изделий попадают не только книги, например, но и средства гигиены, салфетки — вот они и дали рост, - пояснил эксперт. - Что касается пищевых продуктов, то тут я бы дал такое пояснение. Практически полностью упал выездной туризм. И те, кто в это время питался бы за границей, сейчас делают это в пределах России, соответственно увеличивается и потребление продуктов внутри страны. Это касается не только еды, но и всех товаров повседневного спроса.

Если говорить о конкретных товарах, то наибольший рост показало производство компьютеров — их стали выпускать на 63,3% больше, чем в прошлом году.

- Это объясняется тем, что многие перешли на удаленную работу, и те, кто не имели дома компьютеров, срочно их покупают, а кто имел — обновляют, - пояснил Сальников.