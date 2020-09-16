Женская месть: любовница Тарзана обнародовала видео их любовных утех

Измену жене стриптизер не отрицает Фото: Рамиль ГАЛИ

Для Наташи Королевой и Тарзана отпуск в Турции стал сущим кошмаром, ведь убежать от скандала с супружеской изменой у пары так и не получилось. Даже за тысячи километров звездная чета все равно вынуждена расхлебывать последствия любовно-криминальной драмы. Супруги обвиняют молодую актрису Анастасию Шульженко в краже денег бриллиантов; та, в свою очередь, настаивает: чужого не брала, разве что состояла в отношениях с мужем певицы. А когда забеременела, пара заявила в полицию об уголовном преступлении.

Анастасия познакомилась с Тарзаном полтора года назад на его стриптиз-шоу.

На чьей стороне правда - вопрос открытый. Но измену жене стриптизер не отрицает: накануне, собравшись с силами, Сергей Глушко опубликовал в Инстаграме пятиминутное видео, в котором разнес любовницу в пух и прах. И хотя свои откровения Тарзан вскоре удалил, его пылкая речь уже разошлась на цитаты. Анастасию Шульженко муж певицы назвал "сущностью" и "мошенницей", которая не стоит и ногтя его любимой жены, а также пригрозил ей народным судом и божьей карой. Якобы девушка его развела, охмурила и опоила неизвестными веществами, а после запечатлела их интимные ласки на камеру, чтобы устроить публичный скандал.

Правда, такая версия не стыкуется с перепиской, которую обнародовала любовница-актриса. Из нее следует, что Тарзан сам искал встреч с молодой особой и даже просил ее не бриться перед свиданиями.

Переписка Анастасии Шульженко с мужем Наташи Королевой.

- Мне кажется, Тарзан несколько нездоров со своей божьей карой, - прокомментировал видеопризнание стриптизера адвокат Анастасии Вадим Лялин. - Он спал с девочкой полтора года, а когда узнал о беременности, поступил не по-мужски. Именно это и задело Анастасию. Поверьте, в материальном плане ей от Тарзана ничего не нужно. Но он может заткнуть рот человеку, который имеет право рассказывать о своей личной жизни. И мы еще посмотрим, какой и кому предстоит суд.

Адвокат Вадим Лялин взялся защищать Анастасию Шульженко.

По словам адвоката, интимное видео у Шульженко действительно есть, и в ответ на угрозы знаменитой пары девушка уже обнародовала эти кадры. Одно телешоу с участием любовницы уже отсняли, другое готовятся снимать. Обе программы выйдут в эфир в ближайшее время.

Что касается уголовного дела о краже драгоценностей из дома "русалки", Шульженко пока не проходит в нем ни в статусе свидетельницы, ни в статусе подозреваемой.

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