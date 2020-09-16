Помпео открестился от заявлений Макрона и попросил помощи России по делу Навального

Помпео настаивает на участии России в этом расследовании Фото: REUTERS

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео дал интервью французскому каналу France Inter.

Отвечая на вопрос журналистки, процитировавшей заявление французского президента Эммануэля Макрона, назвавшего инцидент, произошедший с Алексеем Навальным, попыткой убийства, Помпео сказал, что он «не слышал этих реплик президента Макрона».

При этом госсекретарь выразил обеспокоенность произошедшим.

Он также заявил, что ситуация «заслуживает полного и всестороннего расследования».

Согласно его словам, США уже потребовали участия всех стран в расследовании того «как химические вещества попали в организм г-на Навального».

Помпео настаивает на участии России в этом расследовании: «Мы просим русских помочь в том, чтобы мир пришел к пониманию того, как такое могло случиться».