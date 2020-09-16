Названы топ-10 регионов России, представивших новые идеи для развития страны

Авторы ТОП-100 самых сильных идей презентуют их​ на​ территории Парка науки и​ искусства «Сириус» в​ Сочи в​ ноябре.

В рамках подготовки к Форуму «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, завершился сбор перспективных идей для устойчивого развития страны, охвативший все 85 субъектов РФ. В топ-10 регионов, лидирующих по количеству представленных на крауд-платформу решений, вошли Москва (1939 идей), Самарская область (863), Нижегородская область (738), Республика Башкортостан (615), Краснодарский край (584), Санкт-Петербург (543), Республика Татарстан (529), а также Новгородская (470), Ростовская (437) и Новосибирская (349) области. Авторы топ-100 идей смогут представить их в Сочи 11 и 12 ноября.

Участники конкурса разместили на крауд-платформе idea.asi.ru почти 15 тыс. решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. Наряду с гражданами России свои идеи на крауд-платформе разместили ведущие отраслевые эксперты, главы регионов, известные бизнесмены и звёздные блогеры. Свои идеи представили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Мурманской области Андрей Чибис. В общей сложности в проекте оказалось задействовано более 200 тысяч участников со всей страны.

В начале октября в «Точках кипения» по всей стране пройдут сессии с участием руководства субъектов РФ, на которых будут выбраны самые актуальные идеи в региональном разрезе.

Авторы ТОП-100 самых сильных идей презентуют их на территории Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи в ноябре, а также получат организационную и методологическую поддержку от кураторов тематических направлений, партнеров и региональных властей. Они смогут разместить свои апробированные решения на платформе обмена успешными практиками «Смартека» для тиражирования в регионах РФ и станут частью сообщества инициативных людей, способных формировать технологическую стратегию развития России, в том числе реализовывать самые сильные идеи. Программа развития предусмотрена также для сильных идей, не вошедших в ТОП-100. Их авторы войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив.

«Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что нам удалось выполнить одну из целей Форума и привлечь к обсуждению вопросов развития страны самый широкий круг россиян. Нам было важно добиться этого эффекта для того, чтобы Форум продемонстрировал репрезентативную выборку идей и учитывал интересы абсолютно каждого россиянина, где бы он ни жил и чем бы ни занимался. 15 тысяч идей — это действительно невероятно большой объём. Я горжусь той работой, которую уже проделали наши эксперты, и которая им ещё предстоит, и не сомневаюсь, что результатом этой работы станут решения, которые изменят жизнь значительного количества людей», — заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Среди проектов, получивших наиболее высокие оценки экспертов, можно выделить, например, поступившую из Нижегородской области идею создания отечественного программного обеспечения для технологического проектирования объектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности, представленную генеральным директором ООО «Нижегороднефтегазпроект» Станиславом Кондауровым. По данным, которые приводит автор идеи, сегодня доля иностранного программного обеспечения в ТЭК превышает 90%, поэтому импортозамещение в данной сфере — приоритетный вопрос национальной безопасности. ООО «Нижегороднефтегазпроект» готово активно делиться базой наработок и сотрудничать с потенциальными разработчиками программного обеспечения, а также принимать активное участие в реализации проекта, поэтапно описанного на странице идеи: https://idea.asi.ru/improject-53/ideas/449.

«Оказаться в пятёрке самых активных регионов всегда приятно, но особенно, когда речь идёт об инновациях и новых прогрессивных технологиях. Нижегородский IT-сектор активно развивается: в нашем регионе много компаний и специалистов, не просто разбирающихся в технологиях — но и способных разработать и внедрить свои идеи, достойные для тиражирования в другие регионы и даже страны. И я уверен, что в этой сфере импортозамещение не просто возможно, но должно стать одним из национальных приоритетов. Спасибо авторам всех 738 идей, поданных для участия в форуме. Мою идею вы тоже можете найти на платформе. Желаю победителям достойно представить свой регион в ноябре в Сочи!», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Высокий рейтинг экспертов заработала идея акселератора молодежных проектов «Созидатели Z», поданная молодым преподавателем Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Вильданом Исянгильдином. Разработанная им программа даст школьникам и студентам возможность пройти весь цикл создания собственного проекта, стартапа или бизнеса от генерации идеи до запуска проекта. За четыре месяца они с нуля создадут свой проект и научатся работать в команде под кураторством успешных предпринимателей, а сама программа совместит онлайн- и оффлайн-форматы обучения. По мнению автора, программа поможет стимулировать интерес школьников и студентов к предпринимательской и проектной деятельности, сформировать у них предпринимательское мышление и компетенции, приобрести навыки ведения бизнеса и повысить экономическую и финансовую грамотность учащихся — и в этом его поддерживают эксперты Форума.

«То, что республика вошла в число лидеров по количеству предложений для форума „Сильные идеи для нового времени“ еще раз говорит о том, что в Башкортостане много активных, талантливых и прогрессивно мыслящих людей. Не сомневаюсь в том, что самые полезные идеи трансформируются в реальные проекты. Мы также признательны организаторам — Агентству стратегических инициатив и Фонду Росконгресс за столь полезный во всех отношениях всероссийский мозговой штурм и внимательно изучим все перспективные идеи. Желаю всем, кто принял участие в проекте, не останавливаться и продолжать развивать свои начинания, а также стремиться к новым открытиям. Только все вместе мы сможем вывести Башкортостан в число лидеров — и не только по количеству идей, но и по качеству их воплощения!», — заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В Татарстане наилучшие отзывы экспертов получила идея профориентационной экспедиции «Новые горизонты» от заместителя директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Айдара Идрисова. Проект призван популяризировать и сделать доступнее профориентационные экскурсии на промышленные предприятия и организации с дальнейшим прохождением оплачиваемых стажировок сроком до двух недель. Реализация проекта даст новый импульс развитию информационной инфраструктуры для самоопределения в профессиональном будущем 3000 учащихся из 10 муниципальных образований Республики Татарстан в период учебного года 2020/2021 гг. А 150 школьников, завершивших всю программу, смогут пройти на выбранных предприятиях оплачиваемую двухнедельную стажировку.

«Новый проект Агентства стратегических инициатив, созданный совместно с Фондом Росконгресс, показал, как много в нашей республике неравнодушных и социально активных людей, готовых лично принимать участие в улучшении жизни республики, и добиваться самых высоких результатов. Будем и дальше поддерживать таких инициативных граждан!», — заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Идеей с большим потенциалом эксперты Форума посчитали и опыт дистанционного обучения в профессиональных образовательных организациях Новгородской области, введённого для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Автор этой идеи — специалист департамента среднего профессионального образования Министерства образования Новгородской области Наталья Прокопьева. В качестве мер, способствовавших более комфортному переходу на дистанционное обучение, Наталья назвала проведение специальных обучающих вебинаров для руководителей профессиональных образовательных организаций, предоставление студентам доступа к таким электронным ресурсам, как Moodle, российская электронная школа, цифровая платформа «Юрайт», электронная библиотека BOOK.RU и др.

"Будущее Новгородского региона — это его жители, поэтому я с особым удовлетворением оцениваю наши результаты в рамках подготовки к форуму сильных идей. Это значит, что нас окружают открытые к переменам люди, готовые по собственной воле вносить свой вклад в общее дело. Особенно рад тому, что именно опыт в сфере образования получил хорошие отзывы экспертов. Мы действительно стараемся отдать всё лучшее подрастающему поколению, а это и есть самая удачная инвестиция в развитие области«,- заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Идеи, признанные лучшими в рамках Форума, обозначат вектор развития различных сфер жизни в масштабе страны. Победители получат поддержку организаторов и партнёров Форума, их апробированные решения будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.

Организаторы Форума — АСИ и Фонд Росконгресс.