Молодежная повестка на международных мероприятиях будет усиливаться

В Москве состоялось межведомственное совещание под председательством советника Президента России Антона Кобякова по вопросу продвижения российской молодежной повестки в рамках крупных конгрессно-выставочных мероприятий и международных структур. В мероприятии приняли участие представители МИД России, Росмолодежи, Россотрудничества, ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих проектов, ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам», Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, Фонда Росконгресс. В о время совещания обсуждались механизмы поддержки и оказания целенаправленной и существенной поддержки для комплексного развития международного молодежного сотрудничества и общественной дипломатии, представления интересов российской молодежи на международном уровне, активизации контактов и укрепления сотрудничества между общественными молодежными объединениями и молодыми лидерами.

В соответствии с поручением Президента России в 2017 году на площадке Петербургского международного экономического форума создана постоянно действующая молодежная платформа. Кроме того, на протяжении последних лет молодежная повестка прочно входит в деловую программу и других крупных международных и отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий, таких как: Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Российский инвестиционный форум, Международный арктический форум, равно как и разовых мероприятий в России. Фонд Росконгресс как организатор этих форумов на каждом событии посвящает отдельный форумный день молодежной тематике и на безвозмездной основе приглашает к участию молодых участников: студентов, ученых, аспирантов, активистов.

«Крайне важно вовлекать новое поколение во взаимодействие на высоком международном уровне. Фондом Росконгресс создана платформа, объединяющая талантливых в разных сферах деятельности молодых людей в международный пул лидеров и предпринимателей Friends for Leadership. В сообществе уже состоят молодые лидеры из более чем 40 стран, объединенные в тематические проектные группы по таким темам, как социальное предпринимательство, технологии, устойчивые города, образование и проекты в области устойчивого развития. Сегодня данная работа востребована в мире к проведению на ключевых международных площадках, включая форматы под эгидой ООН», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Участники заседания отметили необходимость работы под единым зонтичным брендом, который обеспечит Фонд Росконгресс. Для продвижения молодежной повестки на международном уровне были опробованы такие форматы, как Молодежный саммит «Большой восьмерки» (в 2006 году проходил в Санкт-Петербурге), Молодежный совет ШОС, участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 году и другие. Участники совещания договорились также усилить координацию своих действий на молодежном треке в рамках форумных активностей, где молодые лидеры вырабатывают предложения по сотрудничеству молодежных организаций стран и докладывают о своих инициативах главам государств.