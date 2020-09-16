Суд приговорил автора ролика в «Тик-Ток» к 120 часам обязательных работ

Суд приговорил Екатерину Храпченкову к 120 часам обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нагатинский районный суд Москвы приговорил 37-летнюю жительницу столицы Екатерину Храпченкову к 120 часам обязательных работ за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств». Именно так звучит одноименная статья уголовного кодекса.

Согласно данным Генпрокуратуры, которая утвердила обвинение, стало известно, что Храпченкова 9 мая 2020 года, находясь в продуктовом магазине на Алма-Атинской улице, приобрела упаковку товара иностранного производства с наименованием «маска одноразовая трехслойная, не медицинская». На выходе из магазина женщина записала на мобильный телефон видеозапись, на которой продемонстрировала свою покупку. Ролик она сопроводила устными комментариями, в который утверждала, что данные маски являются реализуемой за плату гуманитарной помощью.

Разместив фейковый ролик на веб-сервисе «Тик-Ток», осужденная снабдила публикацию ключевыми словами (хэштегами): «карантин», «маски», «коронавирус» – для облегчения ее поиска другими пользователями. В период с 9 по 19 мая 2020 года этот фейк просмотрели более 687 тысяч человек. Женщине удалось привлечь к себе внимание правоохранительных органов.

Теперь уже сама Храпченкова в качестве гуманитарной помощи поступит в распоряжение муниципальных властей. Будет 120 часов бесплатно убирать мусор на улицах города. Тоже хороший способ выделиться.