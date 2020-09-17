Семь советов, которые помогут приучить ребенка к здоровой еде

Правильно распределяйте приемы пищи в течение дня. И начинайте со здорового полноценного завтрака Фото: Мария ЛЕНЦ

- И питание, и воспитание детей — это исключительно прерогатива родителей, - считает наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Все идет из детства, в том числе и пищевые привычки. Думаю, каждому понятно, что здоровое рациональное питание – залог нашего сегодняшнего и завтрашнего здоровья. И даже если дети большую часть дня проводят в дошкольных или школьных учреждениях, вы просто обязаны не только контролировать, что и как они едят, но и прививать правильные взгляды на продукты питания, формировать у них здоровые пищевые привычки. Поэтому, самый главный (хоть и банальный) совет — начните с себя. Если мама ест все подряд и потихоньку набирает килограммы, то дочка вряд ли будет следить за своим питанием. Впрочем, если мама помешана на диетах, то и у ребенка не будет правильного отношения к еде. Постарайтесь, чтобы как можно чаще семья собиралась за одним столом. Красиво сервированным, с вкусной и полезной едой, с любимыми «семейными» блюдами. При этом обучайте даже самых маленьких крох правилам пользования столовыми приборами и поведения за столом. Пусть у вас в менею не будет «мусорной» еды, пусть дети с младенчества привыкают к разнообразной, но здоровой пище. Глядя на родителей, которые с удовольствием поглощают овощи или рыбу, маленькие «нехочухи» и консерваторы будут понимать, что это вкусно! И, конечно, побольше прогулок на свежем воздухе, совместных занятий спортом: они укрепляют организм, семейные отношения, отвлекают от компьютера и телевизора и позволяют «нагулять» здоровый аппетит.

И еще несколько важных советов

1. Вода вместо газировок

С младенчества приучайте детей к чистой питьевой воде. Никогда не давайте детям для утоления жажды никаких соков-газировок. Только обычную питьевую воду! И забудьте о сладких компотах после обеда или соках с булочками на полдник. Лучше целое яблоко, ягоды или апельсин.

2. Важен нормальный, неторопливый завтрак

Правильно распределяйте приемы пищи в течение дня. И начинайте со здорового полноценного завтрак, который позволяет «зарядить» организм практически на целый день. Если дети во время завтрака получают более высокий уровень энергии, они будут и более успешны в школе. Кроме того, благодаря завтраку, они не испытывают чувство голода, а значит и потребляют меньше калорий. Если же ребенок пренебрегает утренней трапезой, то он становится раздражительным, беспокойным и быстро утомляется.

И самое главное: никогда не подгоняйте ребенка во время еды! Если вы регулярно просыпаете, и завтракаете на ходу, пользы не будет. Приучите себя заводить будильник минут на 15-20 раньше, чтобы ребенок поел в спокойной и доброжелательной обстановке.

3. Не заставляйте доедать

Никогда не заставляйте ребенка доедать всё, что вы положили ему на тарелку! У детей объем желудков куда меньше вашего, а потому учитывайте это, не пытайтесь подсунуть малышу (да и школьнику тоже) «взрослую» порцию. Пусть он лучше попросит добавки, если не наестся.

4. Хвалите фрукты и овощи

Ваш ребенок не любит овощи и мало ест фруктов? Приучайте его с младенчества, для начала в виде игры, например, вовлечь его в процесс покупки овощей и фруктов. Потом вместе вымыть, приготовить или красиво нарезать и разложить на тарелки. И, конечно, угощать всех гостей и домашних.

И не забывайте нахваливать как овощи-фрукты, так и маленького едока-помощника.

Ваш ребенок не любит овощи и мало ест фруктов? Приучайте его с младенчества, для начала в виде игры Фото: Евгения ГУСЕВА

5. Никаких гаджетов и телевизоров за едой!

Никогда не разрешайте ребенку принимать пищу перед экраном ТВ или компьютера, с телефоном или любым гаджетом. И малыши, и подростки, увлеченные гаджетом, теряют контроль, едят торопливо и бездумно, плохо пережевывая пищу, что уменьшает ее ценность. Кроме того, увлеченный ребенок даже не чувствует вкуса еды, а значит и насыщение приходит позже, что увеличивает количество пищи, а впоследствие влияет на лишний вес.

Никаких гаджетов за едой! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6. Не зацикливайтесь на любимых продуктах детей.

Ваш ребенок ест исключительно пельмени, макароны и сосиски? В ресторанах предпочитает картофель фри и куриные наггетсы? А вам лишь бы накормить хоть чем-то? Не идите на поводу «нехочухи».

Питание ребенка должно быть разнообразным, и несмотря на консерватизм многих маленьких едоков, предлагайте им побольше разных овощей, фруктов, рыбу, различные виды мяса, творог, яйца. И даже из любимых продуктов старайтесь готовить разнообразные блюда, с различными видами термической и кулинарной обработки. Ведь те же макароны могут быть и в виде запеканки с брокколи.

7. Не держите дома сладости

Не держите дома сладости в принципе, особенно, если у ребенка лишний вес, аллергия, болезни желудочно-кишечного тракта. Пряча «запрещенку» от детей, вы вызываете только недоверие к себе. Пусть сладости и конфеты станут праздничным исключением.

И в целом, ограничьте в питании ваших детей углеводистые и сладкие продукты и блюда, исключите сладкие напитки, продукты с промышленной обработкой, то есть готовую еду, со всевозможными Е-добавками.

ВАЖНО!

Не забывайте о полезных добавках

- Все, повторю, все дети должны принимать витамин Д и омега-3, - уверена Людмила Денисенко. - Круглый год и вне зависимости от места жительства. Дозировки оговариваются с лечащим врачом, потому что они могут быть профилактическими и лечебными и зависят от возраста ребенка, его рациона, времени года и других факторов. Часто, когда мы ругаем детей за дефицит внимания и гиперактивность, когда дети постоянно болеют, устают в школе, стоит задуматься, что виноват в этом дефицит необходимых питательных веществ. Жирные кислоты Омега-3 необходимы для эффективной передачи информации в мозге от синапса к синапсу, а при их нехватке может проявиться нарушение мозговых межклеточных связей. Именно из-за нехватки Омега-3 у подростков появляются прыщи и угри, страдают кожа, волосы и ногти.

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