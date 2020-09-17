«Императорский монетный двор» передал Музею Победы килограммовую медаль «75 лет Великой Победы» из серебра

"Императорский Монетный Двор" на торжественной церемонии передал уникальную медаль Музею Победы. Фото: "Императорский Монетный Двор"

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Императорский Монетный Двор» выпустил уникальную медаль. Награда весом один килограмм отчеканена из чистого серебра. Медаль «75 лет Великой Победы» была передана в нумизматический фонд Музея Победы в знак памяти и почтения.

Торжественная церемония передачи экспоната музею состоялась в Зале Славы. Гости мероприятия смогли принять участие в торжественном возложении цветов к скульптурной группе «Скорбь» в «Зале Памяти и скорби», а позже были приглашены к просмотру тематического фильма «Дорога к Победе».

Экспонаты выставки «Великая Отечественная война в современном медальерном искусстве». Фото: "Императорский Монетный Двор"

«Для нас огромная честь – передать Музею Победы в дар особенную памятную медаль, выпущенную ограниченным тиражом к 75-летию Великой Победы. Мы, как и вся Россия, помним свою историю и гордимся ею», - заявил заместитель генерального директора Императорского Монетного Двора Александр Анатольевич Шепелев.

В этот же день «Императорский Монетный Двор» и Музей Победы открыли совместную выставку «Великая Отечественная война в современном медальерном искусстве», экспонаты которой повествуют о героическом прошлом нашей Родины, о событиях, людях, ключевых исторических моментах.

Торжественная церемония дарения памятной медали «75 лет Великой Победы». Фото: "Императорский Монетный Двор"

Выставка включает в себя целых восемь коллекций: «Великая Победа. Легендарные сражения и награды», «Легенды нашей Победы», «Дорога к Победе», «Бессмертный полк», «Победа. Одна на всех», «Легендарное оружие нашей Победы», «Воинская слава России» и «Великие полководцы». В состав коллекций входит от 5 до 25 медалей, каждая из которых представляет собой тематическую миниатюру, своеобразный синтез исторических знаний и ювелирной техники.

Отметим, что некоторые коллекции продолжают пополняться, поэтому со временем экспонатов на выставке будет становиться все больше.

Над созданием каждой медали «Императорского Монетного Двора» трудятся лучшие медальерные мастера России. Они творят под руководством заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств и члена Российского геральдического общества, арт-директора «Императорского Монетного Двора» Виктора Михайловича Ерохина.

Медали «Императорского монетного двора» на выставке в Музее Победы. Фото: "Императорский Монетный Двор"

«Мы очень признательны Музею Победы за сотрудничество и активное содействие в разработке ряда наших коллекций памятных медалей по теме Великой Отечественной войны. Чрезвычайно важно для нас – получить возможность представить их широкой аудитории в рамках выставки современного медальерного искусства. Медальерное искусство популярно во всем мире и мы рады внести свой вклад в данный вид искусства», - отметил Виктор Ерохин.

Все желающие могут посетить выставку «Великая Отечественная война в современном медальерном искусстве» в Музее Победы, он продлится до 27 сентября.