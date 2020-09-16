"Все проходит, и это пройдет": Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО

Написать в СИЗО может любой желающий, и Михаил Ефремов стал безусловным лидером по количеству посланий Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторую неделю самый известный арестант находится в столичном СИЗО "Водник". Режим в изоляторе строгий: подъем в 6 утра, отбой в 22. Трудовых повинностей у сидельцев нет, и для многих это превращается в пытку: весь день без дела в четырех стенах - тяжелое испытание. Из развлечений у местной публики разве что телевизор с весьма скромным набором каналов, книги да спортзал. А кроме того, письма с воли.

Написать в СИЗО может любой желающий, и Михаил Ефремов стал безусловным лидером по количеству посланий. Только за первые пару дней, по словам правозащитников, ему пришло более 100 весточек. И как выяснилось, на некоторые из них актер даже ответил.

Так, в распоряжении kp.ru оказался ответ Ефремова одной из поклонниц. Судя по тексту, Михаил Олегович не унывает и верит в лучшее.

- У меня все нормально, - разборчивым почерком пишет артист. - Помогает мне юмор и самоирония. Также у меня хорошие ребята-сокамерники. Также я показательный арестант, и в этом есть свои плюсы. Также тут вполне вменяемое начальство.

Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО

- И, конечно, я верю в Бога. Все проходит и это пройдет, - философски отмечает Ефремов и благодарит поклонницу за поддержку, подписываясь без отчества: "М.Ефремов".

Между тем, актеру действительно рано падать духом. Семья подобрала ему нового адвоката - "нормального, красивого, хорошо говорящего по-русски" Романа Филиппова, который к тому же оказался многократным чемпионом России, Европы и мира (!) по армрестлингу. Юрист-атлет будет защищать интересы Михаила Ефремова в суде апелляционной инстанции, и родственники актера надеются, что Филиппов сумеет значительно скостить восьмилетний срок заключения за смертельное ДТП. Когда начнут пересматривать дело, пока неизвестно.

Тем временем на приговор Пресненского суда уже поступила первая апелляционная жалоба. Компания, в которой работал погибший в аварии курьер Сергей Захаров, просит признать ее потерпевшей стороной, чтобы возместить ущерб за разбитый фургон. Требовать пересмотра срока Михаила Ефремова этот заявитель, конечно, не может.

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