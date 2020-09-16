"Российские коммунальные системы" вложатся в водоснабжение Югры

Концессия рассчитана на 29 лет и является крупнейшей в этом округе по объему инвестиций

РКС ("Российские коммунальные системы") заключили концессионное соглашение с администрацией Нижневартовска и правительством ХМАО-Югры. Договор касается муниципального водоканала. Концессия рассчитана на 29 лет и является крупнейшей в этом округе по объему инвестиций.

В рамках соглашения РКС вложат 7,8 млрд руб в развитие водоснабжения и водоотведения города. Уровень бюджетной поддержки на первые 5 лет составит всего 1,5% от инвестиций. В целом это соглашение увеличит инвестиции в сферу ЖКХ на 46% - до 17 млрд руб.

РКС планирует реконструировать комплекс водоочистных сооружений, построив станции ультрафиолетового обеззараживания. Кроме этого, компания модернизирует водозабор на реке Вах, а также канализационно-очистные сооружения и насосные станции. Всего заменят 96,2 км сетей водоснабжения и водоотведения.

- Выполнение инвестиционной программы значительно повысит качество услуг водоснабжения и канализации, энергоэффективность предприятия, а также экологическую ситуацию. Уверен, эффект от совместной работы первыми ощутят жители города, которые в течение нескольких лет заметят значительные улучшения в надежности и качестве услуг водоканала, - рассказывает глава РКС Игорь Дибцев.