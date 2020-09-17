Новой столицей Ленинградской области станет Гатчина

Гатчина станет новой столицей Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гатчина станет новой столицей Ленинградской области. Уже до конца 2020 года ее столичный статус закрепят в Уставе региона. В ближайшие два года в самый крупный населенный пункт региона, расположенный в 42 километрах от Санкт-Петербурга, переместятся органы власти Ленобласти. О том, как пройдет этот переезд, журналистам рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Сейчас 47-й регион не имеет постоянного областного центра. Каждый год временной столицей Ленинградской области на конкурсной основе выбирают один из ее городов. В разные годы это звание получали Выборг, Сланцы, Бокситогорск. Правительство Ленобласти постоянно базируется в Санкт-Петербурге, но скоро все изменится. Как рассказал Александр Дрозденко, областные органы власти окончательно завершат переезд в Гатчину в 2022 году.

А вот для полноценной работы губернатора в Гатчине все готово уже сейчас. Во время своей первой после выборов рабочей поездки глава области показал журналистам новую резиденцию. Напомним, по результатам Единого дня голосования Александр Дрозденко победил со значительным отрывом от конкурентов — он набрал 83,61% голосов. Новая резиденция губернатора расположилась в Гатчине на улице Киргетова.

Губернатор Александр Дрозденко показал журналистам свою новую резиденцию в Гатчине. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

- Мы приняли решение - до конца года внесем изменения в Устав региона, где Гатчина будет обозначена как столица Ленинградской области, здесь же будет юридический адрес областного правительства и Законодательного собрания, - рассказал губернатор. - Затем вместе с Минобороны и с Гатчинской администрацией начнем работу по подбору помещений для поэтапного переезда правительства.

В качестве столицы Ленобласти власти региона рассматривали сразу несколько вариантов. Гатчина победила не в последнюю очередь благодаря хорошей логистике. В город легко попасть как из Санкт-Петербурга, так и из других населенных пунктов. Ленобласть по поручению президента РФ совместно с Минтрансом расширила дорогу в обход Гатчины, что значительно улучшило ее транспортную доступность. А вскоре из Гатчины и обратно запустят скоростную электричку, и добираться до областного центра станет еще проще.

Переезд будет проходить постепенно. На первом этапе в Гатчине обоснуются комитеты, которые к ней ближе всего по своему профилю. Это комитет по культуре, в том числе Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту. Также на первом этапе в областной центр переедет часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области.

Власти региона собираются разместится в зданиях, которые сейчас принадлежат Министерству обороны, а также выкупить помещения, находящиеся в частной собственности. Центральной резиденцией губернатора и правительства области станет дом№1 по улице Киргетова. При этом областные власти не собираются выставлять на продажу помещения, которые они раньше занимали в Санкт-Петербурге. Регион будет сдавать их в аренду и получать дополнительный доход в бюджет.

Первыми в старинный город переедут профильные комитеты, которые ближе всего по духу к Гатчине. Например, комитет по культуре. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

КСТАТИ

День области по-прежнему будет проходить во временной столице

Традиция каждый год выбирать новый город для празднования Дня образования Ленинградской области по-прежнему сохранится. За звание временной столицы региона муниципалитеты борются на конкурсной основе, подтверждая свое звание лучших. И это неспроста: помимо средств на проведение праздника победитель получает внушительную сумму на благоустройство города.

В рамках празднования Дня Ленинградской области во временной столице ежегодно устраивается большой праздник, апофеозом которого становится костюмированное шествие и грандиозный концерт. Статус столицы город получает заранее — за целый год, чтобы успеть как следует подготовиться. Из областного бюджета городу-победителю выделяются средства, на которые строятся общественные пространства, благоустраиваются улицы, приводятся в порядок набережные. В разные годы празднование проводилось в Выборге, Сланцах, Бокситогорске.