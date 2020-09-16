Валентин Балахничев: Я не сумасшедший, чтобы приезжать на суд во Францию, будучи заранее обреченным на арест

Валентин Балахничев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Франции в среду состоялся суд по делу о коррупции в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). Парижский суд приговорил бывшего главу ИААФ Ламина Диака к четырем годам тюрьмы и 500 тысячам евро штрафа, а экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, который был при Диаке казначеем ИААФ, и экс-тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова — к трем и двум годам лишения свободы.

Мы связались с Балахничевым.

- Валентин Васильевич, что можете сказать по поводу приговора? Три года тюрьмы – как вы это оцениваете? Что будет дальше?

- Как я могу оценивать три года тюрьмы? Только отрицательно. Когда человека судят, он имеет право на собственную точку зрения. Приглашает адвокатов и так далее. Презумпция невиновности на Западе по отношению к россиянам не действует никогда.

Мне не была предоставлена возможность защищать мои права во французском суде. Французское правосудие объявило совершенно необоснованно о том, что я отказываюсь участвовать в этом процессе. Как можно объяснить неучастие в процессе и приезд французской прокуратуры для допроса меня в качестве свидетеля о том, что происходило. Мы провели с ними этот допрос в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, согласно договоренности, которая у нас существует, в присутствии Следственного комитета Российской Федерации. С девяти утра до пяти вечера. Я ответил на все их вопросы. У меня есть протокол допроса.

После этого не было ни одного обращения в адрес обвиняемого – меня. И никаких вопросов, на которые я мог бы ответить. Они игнорировали совершенно мои интересы как подозреваемого, с целью защиты моих интересов. Они предприняли предварительные действия, которые абсолютно неприемлемы, на мой взгляд. Объявить о моем аресте и пригласить меня на суд. Красиво? Они изолировали мою возможность защиты.

- Вы объявлены в международный розыск?

- Я не был объявлен в международный розыск. Я объявлен в аресте на французской территории. Мне кажется, у них не хватило доводов для Интерпола, чтобы объявить такой розыск. Существуют законы Российской Федерации о невыдаче россиян по таким поводам.

- Если вы поедете в Европу, вас там могут арестовать? Вы не рискнете это сделать?

- Давайте с вами вместе такой эксперимент проведем. Я готов рискнуть и поехать. Но МИД предупредил, что со мной может случиться то же самое, что случилось с нашими гражданами, которые попали под провокацию ЦРУ и попались - Ярошенко, вы помните эти фамилии. Если Франция гарантирует мой приезд туда и справедливое решение по моим вопросам, я приеду. Но независимо от этого им придется со мной считаться, потому что несправедливое отношение ко мне лично. Необращение ко мне ни по каким вопросам. Это нарушает законы Франции о том, что я могу иметь право защищаться. Я мог привлечь своих адвокатов. Я мог сам обратиться, я мог приехать. Но они поставили меня в такие рамки, в которых я просто…

Я не сумасшедший, чтобы приезжать на суд, будучи заранее обреченным на арест. Не было никакого сотрудничества. Они объявили решение до судебного процесса. Меня никто ни в чем не обвинил до сегодняшнего решения. Я буду апеллировать в высшие инстанции и в суд по правам человека. То, что творится во Франции, это невозможно передать словами.

- Вы будете защищаться и подавать апелляцию?

- А что мне остается делать? Они приговорили меня к этому. Если они нарушили свои законы, запретив мне апеллировать или защищаться в суде, без всяких оснований, у них нет документов, запросите их, пусть они представят документ, где я отказался от сотрудничества с ними. Где эти документы? Это серьезный вопрос.

Мои два суда в Монако не состоялись из-за французской прокуратуры. Потому что они давят на Монако. Монако действует по законам Франции. Они просто отмели мои возражения по всем вопросам, которые там возникали. Я обращался. Я не отказался от этой борьбы. Я борюсь с ними. Но это борьба не на равных условиях. Мне отказали в праве защищать мои интересы. Сказали о том, что я отказался.

- А вы связываете это с политикой? Это целенаправленная кампания против России? Против нашего спорта?

- Я не хочу об этом говорить. Но вы и сами можете понять, о чем идет речь.

ИЗ ДОСЬЕ

Валентин Балахничев (71 год). Возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) с 1990 по 2015 г. Одновременно с 2000 по 2003 г. он являлся заместителем и первым заместителем руководителя Росспорта. После допинг-скандала с победительницей Олимпиады-2012 Юлией Зариповой и многоборкой Татьяной Черновой Балахничев ушел с поста главы ВФЛА.

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