«Посредникам тут не место»: В правительстве хотят защитить пенсионные накопления россиян от мошенников

В правительстве предлагают запретить работу посредников, продающих россиянам светлое пенсионное будущее Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Здравствуйте. Мы из Пенсионного фонда», - примерно так начинали разговор агенты негосударственных пенсионных фондов, стучась в двери ничего не подозревающих россиян. При этом назойливые посредники настигали граждан не только в подъездах домов, но и в офисах банков, где менеджер между делом интересовался, не желает ли вкладчик или заемщик получать более высокую пенсию в будущем. А потом подсовывал нужное ему заявление в кипе бумаг на подпись.

ПЛЕВАТЬ НА КЛИЕНТА - КОМИССИЯ ВАЖНЕЕ

Сразу поясню, речь идет о тех пенсионных накоплениях, которые россияне, родившиеся в 1967 году и позднее, копили с 2002 по 2013 годы. Их можно хранить либо в государственной управляющей компании (ГУК ВЭБ.РФ), либо в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В первой лежит около двух триллионов рублей, а у частников - около трех триллионов наших накоплений. Итого - около пяти триллионов рублей. Естественно, за право управлять такими астрономическими суммами между фондами развернулась нешуточная борьба. Тем более что с 2014 года система заморожена, а зарабатывать они могут только на тех деньгах, которые уже лежат на счетах граждан.

Чтобы откусить от этого пирога как можно больше, НПФы заключали договоры с различными посредниками (банками, страховыми компаниями и даже частными конторами). А те изощрялись как могли. Кто-то убеждал, кто-то вводил в заблуждение, а кто-то обманом получал данные СНИЛС («зеленая карточка пенсионного страхования») и подделывал подпись клиента. В результате пенсионные накопления человека переходили в какой-либо частный пенсионный фонд. Менеджер получал вознаграждение (от 500 до 5000 рублей за человека в зависимости от суммы на счете). А тот спустя несколько месяцев с удивлением узнавал, что его пенсионные накопления заметно сократились.

Общие потери россиян еще в прошлом году Счетная палата оценила в 110 млрд рублей. Пострадало несколько миллионов человек. А все потому, что посредники не спешили раскрывать будущим пенсионерам нюансы законодательства. Деньги между фондами можно переводить в любое время. Но без потерь это можно сделать лишь один раз в пять лет. Если человек хотел сделать это досрочно (например, через два или три года), то весь накопленный за это время инвестиционный доход обнулялся. Естественно, при переоформлении агенты предпочитали упускать этот момент. Ведь тогда человек, скорее всего, отказался бы от заключения договора, а они не получили бы комиссию.

- Одной из причин такого количества подаваемых заявлений о досрочном переходе является финансовая заинтересованность представителей (агентов), привлекаемых негосударственными пенсионными фондами на основании гражданско-правовых договоров. При этом, как следует в том числе из обращений (жалоб) граждан, допускаются случаи как введения в заблуждение, так и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе к другому страховщику, - говорится в пояснительном записке к законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы.

ФОНДАМ ЗАПРЕТЯТ РАБОТАТЬ С АГЕНТАМИ

В правительстве предлагают запретить работу посредников, продающих россиянам светлое пенсионное будущее. За то, что они дискредитировали себя.

- Предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и негосударственным пенсионным фондом, - поясняют в правительстве.

По замыслу чиновников, чтобы перевести деньги в другой фонд, гражданин должен будет либо заполнить заявление на портале госуслуг, либо подать его лично (или по нотариальной доверенности) через МФЦ или местное отделение Пенсионного фонда. Такая возможность была и раньше. И в этом случае граждане действовали умнее. Большинство оформляли заявление о переходе по истечении пятилетнего срока и в итоге не теряли ни рубля.

ВЕРНИТЕ НАШИ СТО МИЛЛИАРДОВ!

Законопроект хороший, но, как и многие инициативы наших чиновников, запоздалый. Агенты НПФ активно лютовали несколько лет назад. Сейчас объемы махинаций сократились на порядок. За этим стал активно следить Центробанк и правоохранительные органы. Да и сами фонды стали перепроверять анкеты и проводить разъяснительную работу, не желая расставаться с деньгами клиентов из-за ушлых агентов, работающих на конкурентов.

В дополнение к этому документу правительству стоило бы принять другой законопроект - по которому потерянные деньги возвращались бы на счет гражданина. Тем более что те самые сто с лишним миллиардов рублей никуда не пропали. Они лежат на специальных резервных счетах в тех фондах, которые ими управляли до досрочного ухода их клиентов. Вернуть деньги обратно представляется лишь делом техники.

К слову, попытку исправить допущенные ошибки и придумать механизм компенсации недавно сделали в Минтруда. Там вынесли на общественное обсуждение законопроект, по которому россияне смогут вернуть потерянные из-за ушлых посредников деньги. Но будет ли он распространяться на дела давно минувших дней, пока не ясно.

Оба законопроекта должны быть рассмотрены Госдумой в осеннюю сессию.

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