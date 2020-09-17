Протесты в Белоруссии, последние новости на 17 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

По Минску гуляют девушки с красно-белыми зонтиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЗАЯВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО

Президент Белоруссии рассказал, что обсуждалось накануне на его встрече с Владимиром Путиным . Первое — конкретные цены на энергоносители. Второе — доступ белорусских товаров на рынки РФ. Кредит и рефинансирование долга. Переориентация грузопотоков с Прибалтики в Санкт-Петербург.

Выступая перед подчиненными во Дворце Независимости Лукашенко высказывался и по поводу ситуации с протестами в Республике.

- Мнение баррикад и митингов завершилось. Выборы провели, результаты получили, на этом точка, - заявил он.

По мнению президента неспокойно в последнее время было только в двух-трех городах. На остальной же территории Республики «люди жили обычной жизнью и собирали небывалый урожай».

Лукашенко заявил, что для выхода из кризиса необходимо усовершенствовать избирательное законодательство, чтобы закрыть все лазейки «недобросовестных кандидатов». А еще повысить эффективность идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования. А СМИ должны быть проводником государственной идеологии.

Министерству юстиции Лукашенко поручил провести перерегистрацию всех политических партий: «Тщательно посмотреть на все партии, соответствуют ли они требованиям по численности и структуре». В стране действует 15 партий, все они работают больше 20 лет.

В своей речи Лукашеко выразил надежду «на благоразумие старой Европы», обозначив при этом роли отдельных стран в белорусских протестах. «Чехия - ресурсный хаб, Польша - инкубатор медиаканалов, Литва - таран белорусско-европейских отношений, Украина - форпост политических провокаций». Президент добавил, что Запад 10 лет готовил нынешние события.

Видимо, Лукашенко сказал далеко не все, что хотел. По официальным государственным каналам Республики анонсировали «большой разговор» Александра Лукашенко.

ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Около 250 сотрудников милиции и членов их семей получили угрозы. Об этом сообщило руководство МВД Белоруссии на брифинге. С 9 августа возбуждено 43 уголовных дела за угрозы насилия в адрес правоохранителей. Фото и личная информация более 300 милиционеров появилась с свободном доступе в Интернете. В связи с этом МВД выступило с инициативой разрешить милиционерам выступать в судах под вымышленными именами и фамилиями.

Замминистра МВД Геннадий Казакевич назвал фейком сообщения некоторых граждан об изнасилованиях в СИЗО: «Нет ни одного установленного факта».

260 000 долларов — в такой ущерб для города минские власти оценили протестные движения в столице.

Указом президента лишены дипломатического ранга члены оппозиционного КС Павел Латушко и Игорь Лещеня (первый был послом во Франции с 2012 по 2019 год. Второй — с 2016 года в Словакии). Формулировка: «В связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

ОППОЗИЦИЯ

Во второй половине дня стало известно, что Марии Колесниковой — члену президиума оппозиционного Координационного совета — предъявлено официальное обвинение. Ей грозит тюремный срок от 2-х до 5-ти лет за «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет»

Светлана Тихановская заявила, что оппозицией будет подготовлен санкционный «список Колесниковой». И этот документ будет предлагаться разным странам.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

В Минск с официальным визитом прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его приезд приурочен к началу плановых белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» . Цель визита — обсуждение дальнейшего двустороннего сотрудничества. В Минске Шойгу встретился с Александром Лукашенко. Белорусский президент предложил российскому министру подумать над еще одними совместными учениями, по завершению «Славянского братства». И сообщил, что накануне в беседе с Путиным он попросил его поставить Белоруссии новые типы оружия.

Премьер-министры РФ и РБ сегодня снова общались по телефону, уже второй раз за неделю. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что кредит Белоруссии (те самые 1,5 миллиарда долларов, о котором договорились Путин и Лукашенко) будет выдаваться в два этапа. Большая часть — в этом году. Остаток в 2021.

Литва упростила процедуру получения виз для белорусов.

Запрет на финансирование госсектора Белоруссии намерен ввести Европарламент. Так же планируется остановить кредитование страны от Европейского инвестиционного банка.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Беларуси и "важность мирных демократических изменений".

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Проживающий в США белорус Микита Микадо — основатель PandaDoc - заявил, что прекращает свой проект финансовой помощи уволенным за свои политические взгляды соотечественникам. Причина — четверо сотрудников PandaDoс стали фигурантами уголовного дела «о мошенничестве».

В Минске в жилом районе на акцию протеста собралось около 30 человек. Но кто-то распылил в толпе газовый баллончик.

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