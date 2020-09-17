Ангелочек с голубыми глазами: Курникова поделилась новым снимком младшей дочки Маши

Анна Курникова поделилась снимком подросшей дочки. Фото: Инстаграм.

Зимой неожиданно для всех Анна Курникова сообщила, что родила вторую дочку. Спортсменка тщательно оберегает свою личную жизнь, поэтому ни она, ни ее муж Энрике Иглесиас не сообщали о беременности. Дочь пары появилась на свет 30 января, 39-летняя теннисистка поделилась тогда снимком новорожденной Маши. И вот теперь Курникова опубликовала новое фото, на котором заметно, как сильно девочка выросла за лето.

На снимке Маша сидит на диване в белоснежном топе и отделанной кружевом юбочке.

- Уимблдон, а вот и я, - шутливо подписала кадр Анна, намекая на то, что младшая дочь вполне может продолжить ее спортивную карьеру.

Маленькая Маша очень похожа на маму. Фото: Инстаграм.

Маленькая Маша действительно очень напоминает Анну в детстве: голубые глаза, белокурые локоны и очаровательная улыбка. Неизвестно, выберет ли девочка спорт, как мама. Но, по крайней мере карьера в шоу-бизнесе, как у папы, с такими внешними данными ей точно обеспечена.

Кроме Маши у Иглесиаса и Курниковой растут двойняшки - сын Нико и дочка Люси. В декабре малышам исполнится три года. Анна давно оставила спортивную карьеру, променяв теннисный корт на дом, мужа и детей. Энрике Иглесиас во всех интервью не устает признаваться в любви своей спутнице жизни - Анна действительно редкая красавица и, как выяснилось, очень заботливая мама. Вся жизнь Энрике и Анны крутится вокруг малышей. Артист не раз подчеркивал: единственное, что его сейчас волнует — это Анна и дети.

- Мне нравится моя новая жизнь, - утверждает Энрике. - Сейчас, когда я работаю на студии, и время подходит к восьми вечера, я спешу домой. Меня тянет скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день. Больше меня в этот момент не волнует ничего.

А так Маша выглядела через пару месяцев после рождения. Фото: Инстаграм.

Русская теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара не расстается. Об их семейной жизни ходят противоречивые мнения: официально пара так и не скрепила свои отношения, однако многие поклонники уверены, что 39-летняя Курникова и 45-летний Иглесиас уже давно тайно сыграли свадьбу. Публично Энрике не раз называл Анну своей женой (например, на концерте в Москве). Хотя сам артист уверяет, что они не женаты:

- Когда вы вместе долгое время, статус отношений ничем не отличается от брака. Я верю в брак, но даже если мы поженимся, то ничего не изменится. Но когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу, - говорит он.