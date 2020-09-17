Татьяна Брухунова раскрыла правду о рождении сына Евгения Петросяна

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Мария РЕМИЗОВА

В свой юбилей Евгений Петросян принимал не только поздравления с 75-летием. Сатирик наконец-то рассекретил сына, явив малыша публике. Публика пришла в неописуемый восторг. В свою очередь, пятая жена юмориста Татьяна Брухунова раскрыла правду о рождении звездного наследника.

Евгений Петросян ответил на самый популярный вопрос, связанный с рождением сына Вагана. Юморист в свой юбилей представил публике наследника. Он поделился фото с ребенком на руках. "А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян", - подписал снимок счастливый отец-молодец.

Умилительный кадр Петросяна с сыном произвел фурор. Поклонники от всего сердца поздравили сатирика. Но и не постеснялись спросить, правдивы ли слухи о том, что ребенка Евгению Вагановичу родила суррогатная мать, а не его молодая жена Татьяна Брухунова. Ведь 31-летняя красавица регулярно выходила в свет весь последний год и у нее не было даже малейшего намека на животик.

Однако артист пресек все инсинуации о рождении его сына. Он заявил, что малыша ему родила жена.

Однако подписчики оказались не удовлетворены ответом и стали атаковать блог Брухуновой. "Ну слов нет… Как? Как удалось все скрыть? Вы же фото с моря выкладывали, и не только… Вы носили платья или брюки со вставками?", - засыпали фолловеры вопросами молодую мать.

Супруга артиста молчать не стала и раскрыла правду о рождении сына Петросяна. Она опровергла слухи о том, что малыша Вагана родила суррогатная мама. Кроме этого девушка поведала, что во время беременности носила платья. А все снимки - с моря, отдыха - прошлогодние. "Шифровка - мое второе имя", - написала Татьяна.

Многие предложили ей показать свои "беременные фото". "Я считаю беременные фото интимными, семейными снимками", - парировала избранница сатирика.

Напомним, первые сообщения о том, что у юмориста родился ребенок, появились в марте 2020 года. Злые языки утверждали, что малыша выносила и родила суррогатная мама. А биологической мамой стала Татьяна Брухунова. У Петросяна, как известно, есть также взрослая дочь Викторина от первого брака. Женщина очень близка с четвертой супругой артиста Еленой Степаненко. В скандальном разводе она заняла сторону мачехи. После этого отношения юмориста с дочерью сильно испортились. Как говорят, сейчас они почти не общаются.