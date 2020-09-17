В Белом доме нашли коронавирус

Заболевшие сотрудники Белого дома контактировали с членами иностранных делегаций. Фото: REUTERS

Спустя сутки после отъезда делегаций Израиля, ОАЭ и Бахрейна из Вашингтона у нескольких сотрудников администрации президента Соединенных Штатов Америки было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Заболевшие сотрудники Белого дома контактировали с членами иностранных делегаций.

Представители Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна находились в Вашингтоне для подписания мирного договора, что и было сделано в присутствии и при участии президента США Дональда Трампа. Израильскую делегацию возглавлял премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, делегации ОАЭ и Бахрейна – руководители внешнеполитических ведомств шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни.

Минздрав Израиля предупредил свою делегацию во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что по возвращении в страну все участники поездки будут помещены на карантин