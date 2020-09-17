Минувшей весной появились слухи, что суррогатная мать родила Евгению Петросяну и его молодой жене Татьяне Брухуновой сына. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Минувшей весной появились слухи, что суррогатная мать родила Евгению Петросяну и его молодой жене Татьяне Брухуновой сына. Ходили слухи, что нанять супротивную мать паре пришлось, поскольку у Татьяны не так давно был операция на ногах, на венах, поэтому выносить малыша ей было тяжело. Слишком большая нагрузка на больные ноги.

Врачи предупредили Татьяну, что на ближайшие три года о каблуках придётся забыть.

- Да, у женщин бывают проблемы сосудистого характера, которые могут препятствовать вынашиванию ребёнка,- говорит старший специалист по постперинатальной хирургии «Frau klinik» Мария Егорова.- С увеличением прогестерона эластичность вен снижается и варикоз усугубляется, как со стороны ног, так и в малом тазу. Возможно, поэтому, пара прибегла к помощи суррогатной матери.

Плюс ко всему Петросян и Брухунова всю очень и зиму ходили в театр, в цирк, вели достаточно активную светскую жизнь. Но никто беременность Татьяны не заметил.

Жена Петросяна тоже опубликовала в Инстаграме фото сына, намекнув, что рожала малыша своими силами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жена Петросяна тоже опубликовала в Инстаграме фото сына, намекнув, что рожала малыша своими силами.

- Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком, - написала в своём блоге жена Евгения Петросяна. - Минувшеи веснои я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама!

Евгений Петросян тайно женился на своей молодой помощнице в декабре минувшего года. Говорят, что именно из-за служебного романа с Татьяной Петросян развёлся с Еленой Степаненко, с которой прожил под одной крышей более 30 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

P.S. Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичнои давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана, не моргнув глазом, писали добрые слова на отвлече нные темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое! - поделилась с подписчиками Татьяна.

Напомним: Евгений Петросян тайно женился на своей молодой помощнице в декабре минувшего года. Говорят, что именно из-за служебного романа с Татьяной Петросян развёлся с Еленой Степаненко, с которой прожил под одной крышей более 30 лет.