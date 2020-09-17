Боксер Дэнни Уильямс высказался о Сергее Харитонове, которому проиграл

Дэнни Уильямс, тот самый, который 11 сентября проиграл Сергею Харитонову в его дебютном профессиональном боксёрском бое, рассказал, чего ожидает от поединка Майка Тайсона и Роя Джонса. Фото: ТАСС

Дэнни Уильямс, тот самый, который 11 сентября проиграл Сергею Харитонову в его дебютном профессиональном боксёрском бое, рассказал, чего ожидает от поединка Майка Тайсона и Роя Джонса. В 2004-м Дэнни «британский бомбардировщик» Уильямс нокаутировал «железного Майка» и уверен, что Джонсу сильно достанется от оппонента.

- Я думаю, что Рой серьёзно пострадает. Да, и Джонс - средневес, - передаёт слова Уильямса в интервью RT Sport World Boxing News.

Стоит отметить, что победивший Тайсона Уильямс ошибся: Рой Джонс выступал в полутяжёлой, первой тяжёлой и тяжёлой весовой категории. Тем не менее, разница в весе между Джонсом и Тайсоном будет ощутима. Во многом, именно это стало причиной того, что бой великих боксёров так и не состоялся в 2003-м году.

Под угрозой проведения и поединок 2020-го года. Бой Рой Джонс - Майк Тайсон был запланирован на 12 сентября, но ранее Джонс сообщил о переносе даты боя на 28 ноября. Многие эксперты отмечают, что это неплохая идея, так как 28-го ноября отмечается День благодарения в США. Выходной день позволит собрать большую публику у экранов ТВ, - цена платной трансляции боя оценивается в 50 долларов. Но для самих бойцов перенос стал неприятным известием. Уже известно, что Джонс будет требовать компенсацию. О причинах переноса не сообщается.

Дэнни Уильямс также рассказал, что заканчивает профессиональную карьеру после поражения от Сергея Харитонова во втором раунде боя в рамках вечера бокса в Химках. Проигрыш Харитонову стал 29-м в профессиональной карьере Дэнни.

- Я закончил как боец, - подтвердил Уильямс. - Шоу было хорошим. Он (Харитонов) оказался лучше, чем я думал. Он боец с большим боксёрским опытом.