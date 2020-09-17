Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита и пыталась защищаться Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя месяц после смерти певицы обстоятельства трагедии все еще не раскрыты. Как уверяет вдовец Юрий Фирсов - третий муж Легкоступовой, в браке с которым она провела всего 40 дней, жена упала в ванной и ударилась головой. Однако, теперь эта версия не выдерживает никакой критики.

В распоряжении kp.ru оказалась медицинская справка с травмами пациентки, в которой черным по белому указано: Валентина Легкоступова поступила в больницу с многочисленными повреждениями. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематома лобной, теменной, височной и затылочной долей (около 80%), а также гематомы туловища и конечностей - на теле артистки буквально не было живого места.

- Характер травм указывает на то, что перед смертью Валентина была жестоко избита и пыталась защищаться - об этом говорят повреждения на руках, - прокомментировал документ kp.ru адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери певицы Анэты Бриль. - В любом случае, это не вяжется с версией падения в ванной. При таких травмах надо было очень неудачно падать несколько дней подряд.

Сайт kp.ru публикует медицинскую справку с травмами Легкоступовой

Сейчас Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти певицы, и скорее всего, у следователей возникнет масса вопросов к Юрию Фирсову. Ведь кроме него в квартире с Легкоступовой никого не было, а мужчина находился в запое несколько дней. Видимо, с подачи мужа выпивала и Валентина, хотя за свои 54 года артистка никогда ранее не была замечена в пристрастии к алкоголю.

По словам друзей, исполнительница хита "Ягода малина" никогда не горевала по несостоявшейся карьере, и уйдя со сцены, всегда находила, чем заняться - открывала бизнес, покупала квартиры, делала ремонт... А вот яхтсмен Юрий Фирсов, которого певица называла своей последней любовью, как известно, любил выпить. Не исключено, что причиной семейного конфликта мог стать запрет Легкоступовой на безудержные возлияния супруга.

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