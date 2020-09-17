Как относятся жители России к идее захоронения Ленина, показал опрос

Граждане выразили мнение оставить все как есть и не трогать Мавзолей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союз Архитекторов объявил конкурс на ре-использование Мавзолея. Самая оригинальная идея использования памятника-усыпальницы получит приз и возможную реализацию проекта на Красной площади.

Сайт kp.ru провел опрос среди своих читателей о том, стоит ли менять что-то на главной площади страны и выяснил, что граждане не видят смысла в переменах.

В опросе приняли участие 2044 человека.

На вопрос «Что делать с Мавзолеем?» респонденты отдали предпочтение ответу «Оставить все, как есть». За этот вариант проголосовало 899 человек. Второй по популярности ответ был «Ленина похоронить, из Мавзолея сделать музей», так считает 880 человек. За ответ «Снести» отдали свой голос 214 читателей издания. «Мне все равно» - ответили 55 респондентов.

Напомним, тело вождя Владимира Ильича Ленина после его смерти было забальзамировано и перенесено в мавзолей в 1924 году. По началу усыпальница была деревянной, после было решено обнести стены мрамором. Тело Ленина хранится в стеклянном саркофаге. Памятник-усыпальница находится под защитой ЮНЕСКО.

За почти столетнее существование Мавзолея несколько раз поднимался вопрос о захоронении тела вождя. Согласно опросам, эту идею поддерживают больше половины жителей страны. В последние годы эта идея встречает сопротивление со стороны КПРФ. Одним из главных аргументов сторонников мавзолея является то, что тело находится на три метра ниже уровня земли, а значит фактически в могиле - то есть никак не нарушает религиозных и общественных норм.