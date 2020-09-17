Резо Гигинеишвили привез на «Кинотавр» новую девушку

38-летний режиссёр только развёлся, но уже закрутил новый роман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, у любителя богемных красоток Резо Гигинеишвили наконец-таки появилась «спутница из народа». Два года назад, пережив развод с Надей Михалковой, режиссёр Резо Гигинеишвили вышел на ковровую дорожку «Кинотавра» с бывшей девушкой фигуриста Антона Сихарулидзе, любимицей олигархов светской львицей Надеждой Оболенцевой.

И вот снова развод и последующий «Кинотавр» с новой девушкой. С яркой брюнеткой Резо Гигинеишвили появляется на каждом показе фестиваля и закрытых вечеринках. Они не прячутся от камер, видимо, отношения у них давние. На киносмотре Резо Гигинеишвили пересекался пару раз с бывшей женой Надей Михалковой. Правда не обмолвился с Надей даже словом, хотя они воспитывают общих детей. Новая дама режиссёра, кстати, очень похожа на его бывшую жену Надин Оболенцеву: тоже миловидная, стройная и очень элегантная брюнетка.

Напомним: от первого брака с выпускницей «Фабрики звёзд» Анастасией Кочетковой у Резо Гигинеишвили растёт дочь Мария. А Надя Михалкова родила режиссёру двоих детей: Ивана и Нину. После развода никто не препятствовал Резо Гигинеишвили общению с детьми. Бывшие жены отмечают, что Гигинеишвили лучший отец для их детей: заботливый и любящий.