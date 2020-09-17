Королевская семья поздравила принца Гарри фотографиями, где нет Меган Маркл

Британское королевское семейство поздравило принца Гарри с днем рождения – 15 сентября герцогу Сассекскому исполнилось 36 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское королевское семейство поздравило принца Гарри с днем рождения – 15 сентября герцогу Сассекскому исполнилось 36 лет.

Примечательно, что ни на одной из фотографий, размещенных королевскими особами в официальных аккаунтах соцсетей, рядом с принцем нет его законной супруги Меган Маркл.

На странице королевы Елизаветы II в Instagram вместе с поздравлениями появилось фото, на котором Гарри общается со своей венценосной бабушкой и при этом счастливо смеется.

Отец Гарри, принц Уэльский Чарльз, разместил общую с сыном фотографию с посещения соревнований Invictus Game, причем довольно старую – шестилетней давности. А позже добавил еще одну – с улыбающимся Гарри.

Чета герцогов Кембриджских выложила фото, на котором Гарри выигрывает забег у своего брата и невестки.

Поздравления в честь дня рождения, безусловно, говорят о многом – королевская семья дает понять принцу, что он продолжает оставаться ее частью, несмотря на мелкие размолвки. А вот отсутствие на фото второй половины принца тоже явно неслучайно – складывается впечатление, что династия напоминает принцу: посмотри, как ты был счастлив с нами, но без нее.