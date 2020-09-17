«Роснефть» считает действия Минфина по поиску дополнительных доходов «логичными и заслуживающими поддержки»

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал серьезным вызовом для российской нефтегазовой отрасли. Ситуацию значительно усугубила вынужденная координация с партнерами на мировом нефтяном рынке, что привело к сокращению поступлений в бюджет. Поэтому «Роснефть» поддерживает действия Минфина по поиску дополнительных доходов.

«В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет Российской Федерации и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия Правительства РФ и Минфина России по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки, - отмечается в официальном сообщении компании. - Надеемся, что решения, которые будут приняты, покажут их сбалансированность и направленность на развитие российской экономики в долгосрочной перспективе».

Напомним, в среду во время заседания федерального правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что увеличивая налогообложение ряда сырьевых отраслей экономики, предлагает пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе. Кроме того, планируется повысить плату за пользование природными ресурсами.

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что Минфин планирует в четверг обсудить с металлургами и производителями удобрений повышение ставки НДПИ на добычу сырья, дополнительные доходы бюджета от повышения оцениваются в 2021 году в сумму порядка 56 миллиардов рублей. Минфин РФ также планирует пересмотреть неэффективные льготы по НДПИ для выработанных месторождений и с вязкой нефтью, а изменение параметров НДД предполагает восстановление уровня выпавших доходов бюджета до изначальных планов в примерно 40 миллиардов рублей в год.