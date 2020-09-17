В Москве у известной советской журналистки украли больше 7 миллионов рублей

По факту мошенничества началась проверка, даже удалось установить, кому принадлежит одна из карт, на которую Татьяна Борисовна переводила деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весьма неприятная ситуация произошла несколько дней назад с 73-летней журналисткой известной советской газеты "Правда". Этому изданию женщина посвятила много лет своей жизни и является постоянным автором различных материалов о политике. Татьяна Аверченко находилась в своей квартире на улице Правды в Беговом районе столицы, когда на её мобильный телефон позвонили. Сотрудница газеты подняла трубку, номер телефона был ей незнаком, как и зазвучавший в трубке женский голос. Звонившая представилась сотрудником одного из крупнейших российских банков и заботливо сообщила Татьяне, что её счета пытаются взломать хакеры, а сбережения находятся под угрозой. Голос в трубке сообщил, что банковские счета журналистки необходимо спасти, для этого Татьяну Борисовну переключили на специалиста службы безопасности. Вскоре женский голос в телефоне сменился на мужской. Сотрудник банка стал задавать уточняющие вопросы о сбережениях журналистки и объяснил, что все деньги необходимо перевести на безопасный счёт до тех пор, пока хакерские атаки не прекратятся. Так Татьяна и поступила.

— Потерпевшая проследовала по адресам, которые указывал ей по телефону неизвестный гражданин, сняла денежные средства со счетов, после чего произвела перевод на неустановленные счета и банковские карты. Ущерб составил 7 169 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Вскоре журналистка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества началась проверка, даже удалось установить, кому принадлежит одна из карт, на которую Татьяна Борисовна переводила деньги. Но возместить ущерб журналистке пока не удалось.

В родной газете Татьяну Борисовну называют "потомственной правдисткой-международницей", на ответственных постах в аппарате редакции трудился и её отец. Более 20 лет женщина работает в издании, формируя и редактируя международные полосы газеты.

В ТЕМУ

Прочитать и рассказать маме: как защититься от мошенников в интернете

Чтобы вас не застали врасплох, стоит следовать простым правилам (подробности).