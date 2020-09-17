66-летний Борис Моисеев активный пользователь интернета. Но и он до сих пор не может привыкнуть к сплетням о своем «плачевном состоянии» - так теперь часто пишут о «несчастном, болеющем в нищете Борисе Моисееве». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

66-летний Борис Моисеев активный пользователь интернета. Но и он до сих пор не может привыкнуть к сплетням о своем «плачевном состоянии» - так теперь часто пишут о «несчастном, болеющем в нищете Борисе Моисееве». Действительно, после инсульта, который случился у Моисеева десять лет назад, артист долго восстанавливался. Конечно, серьезное нарушение мозгового кровообращение не прошло бесследно для здоровья. Но Борис Моисеев длительное время занимался реабилитацией, чтобы стабилизировать свое состояние. Проблемы с речью остались, но Борис разговаривает. Медленно, но ходит. Но вдруг появились новости о том, что Моисеев оказался вдруг прикован к постели, с ним все плохо, и даже за продуктами сходить некому…

Практически ежедневно к Борису в его квартиру в центре столицы заезжает директор артиста Сергей Горох, а когда занят или в отъезде – то непременно звонит, все контролирует. Мы связались с Сергеем, чтобы узнать о состоянии здоровья артиста Моисеева.

Сергей Горох рассказал kp.ru о том, что новости об ухудшении состояния Бориса Моисеева – ложь, артист живет в привычном для себя графике: «Это все бред. У нас все хорошо!»

Странно, что сообщают и о бедственном положении артиста. Директор певца подтверждает его пенсию. Пенсия Моисеева складывается из двух частей – базовая в 25 тысяч рублей и «московская надбавка» в 30 тысяч рублей. Надбавку Моисеев получает, как и все его коллеги, кто имеет звание народного или заслуженного артиста и прописан в Москве. Дополнительные 30 тысяч рублей к пенсии заслуженный артист РФ Борис Моисеев получает с начала 2018 года. Но и до этого не бедствовал. По нескольким причинам. Во-первых, Борис Михайлович человек дальновидный. В свое время оформил нужные бумаги, выкупил все необходимые права, учел все нюансы. И теперь он правообладатель всех своих музыкальных произведений, за которые получает авторские отчисления. Песни Моисеева исполняют, крутят, часто используют в различных телешоу и постановках… Это немалые деньги. Порой выходит практически вторая пенсия. Во-вторых, у Моисеева всегда были сбережения – он не транжира. Оправившись после инсульта, артист сразу продал за ненадобностью свой шикарный особнячок в элитном поселке Подмосковья. Деньги транжирить некуда, так как изменился образ жизни, поэтому грамотные инвестированные сбережения в случае надобности помогают Борису.

Как же устроен быт артиста Моисеева? Об этом мы узнали от знакомых Бориса Михайловича. Главное – он не брошен, не забыт и не тоскует в одиночестве. С ним на связи и коллеги-артисты, и родные. «Боре всегда звонят коллеги и друзья, брат. Фейковые новости провоцируют многих, кто давно не звонил, на звонки. Конечно, он читает все в интернете, уже не переживает по этому поводу. Боря – активный пользователей социальных сетей: переписывается, узнает новости. Он не посещает тусовок, но не значит, что оторван от жизни. Старается хорошо выглядеть, в хорошем настроении. Нет никаких депрессий! Он научился жить за 10 лет после инсульта с последствиями болезни — они не критичны», - рассказала kp.ru подруга певца.

Есть у Моисеева и прислуга – а как бы он справился без нее. Домработница приходит ежедневно – готовит, наводит порядок. Борис выстраивает свой день по графику: с утра перед завтраком любит делать прическу – опрятно и ухоженно выглядит, смотрит телевизор, интернет-шоу, слушает музыкальные новинки. Моисеева коллеги приглашают на фестивали и концерты – ходит он не ко всем, но ходит. Пока вынужденный перерыв из-за пандемии, поэтому обсуждает новости в режиме онлайн. Обычно летом артист всегда бывал на фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле, отдыхая в Юрмале. Пандемия внесла коррективу в эти планы, но Моисеев настроен ехать на будущий год. Прочитав очередные новости об ухудшении здоровья, Борис уже не расстраивается, чаще смеется – и даже уже не обсуждает эти сплетни с домработницей.

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