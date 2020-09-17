Насмотрелись соцсетей и хотят красивой жизни: зачем молодежь с головой лезет в микрокредиты

Клиентура микрофинансовых организаций стремительно молодеет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Клиентура микрофинансовых организаций стремительно молодеет. Еще год назад в МФО чаще всего перехватывали «до получки» люди от 30 до 39 лет. Теперь основными заемщикам стали россияне моложе 30 лет. Как выяснили в НБКИ, за год число микрозаймов, выданных молодежи, увеличилось почти на 5%. А люди старше 40, напротив, стали реже ходить во всяческие конторы «быстрых и легких денег».

Такой наплыв молодежи директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет тем, что 20-летним часто сложно получить кредит в обычном банке, поскольку у молодых людей еще не сформирована кредитная история и нет стабильного дохода. В МФО же к такой категории относятся более лояльно. Тем более, возможность взять микрозайм быстро и онлайн порой привлекает технически продвинутых и вечно спешащих молодых людей.

Экономист Антон Шабанов подчеркивает, что все изменения в структуре заемщиков происходят на фоне глобального снижения доходов россиян. Но прирост молодежи и отток людей среднего и более зрелого возраста объясняет финансовой инфантильностью.

- Молодые люди более амбициозны, подвержены спонтанным и эмоциональным решениям, нежели какой-то логике, даже несмотря на такие непростые времена коронакризиса и карантина в экономике, - говорит Шабанов. - А хочется жить красиво, как многие видят в социальных сетях. Поколение взрослых, которые на своем веку смогли пережить довольно много кризисов, понимает, что в это время нужно в чем-то себя ужать. Также у них больше опыта в экономике и выше финансовая грамотность.

Опасно ли то, что молодежь все чаще живет в долг? Шабанов считает, что да. Молодое поколение еще не имеет стабильной работы и вообще, к труду относится более поверхностно, чем взрослые люди.

- Такие заемщики более рискованные и для банковского сектора, и для МФО: кредитные и микрофинансовые организации будут страховаться от невозвратов более повышенной ставкой, а для молодых людей это чревато отрицательной кредитной историей, - заключил наш собеседник.

В каком возрасте сколько берут микрокрокредитов (возраст заемщиков — доля в общем количестве займов МФО за август 2020 года в сравнении с прошлым годом)?

1. Моложе 30 лет — 31,4% (+4,7%)

2. От 30 до 39 лет — 30,4% (+0,8%)

3. От 40 до 49 лет — 15,3% (-1,5%)

4. От 50 до 59 лет — 10,5% (-2,4%)

5. Старше 60 лет — 12,5% (-1,5%)

(По данным НБКИ).