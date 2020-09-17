Ребенок рыдает из-за школьной оценки: психолог рассказала, что делать родителю

Как поддержать в младшекласснике желание хорошо учиться, но удержать от неврозов и депрессии Фото: Олег УКЛАДОВ

Учебный год только начался, но первые проблемы уже проявились. Мы уже успели поговорить о трудностях первых школьных дней: что делать, если ребенок боится отвечать у доски и стесняется есть в школе. А также как ему ответить на агрессию в свой адрес. Но одним из самых главных впечатлений школы оказывается то, что в ней вчерашнего малыша и мамину конфету начинают оценивать. Пусть отметки в традиционном смысле слова в первом классе запрещены именно потому, что это очень травмирует детскую психику, учителя все равно придумывают стимулирующие поощрения: звездочки, листочки и т. п. И для многих малышей то, что ему не досталось звездочки – уже повод для рыданий. А потом они будут до слез расстраиваться, что вместо пятерки получили четверку. А с двойкой вообще не хотеть идти домой. Что делать-то? Маму с носовым платочком утирать слезы за соседнюю парту не посадишь…

Не обращать внимание на это тоже нельзя. Если не поддержать ребенка в такие моменты, это может стать причиной сильной тревоги и подавленности. Как оказать ребенку необходимую психологическую поддержку, как найти верные слова, что нужно сделать, «КП» рассказала психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО – ДАТЬ РЕБЕНКУ ВЫРАЗИТЬ ЧУВСТВА

Первое, что здесь важно сделать – дать ребенку выразить его чувства, когда он рассказывает о неудаче на уроке. Дать поплакать, если он уже начал рыдать, и побыть с ним рядом в этот момент, приобнять, подержать за руку, или просто находиться в поле его зрения, чтобы он мог обратиться к вам, когда успокоится.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ – ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ

- Родительская поддержка – это то, когда родитель дает ребенку понять, что он тоже считает его проблемы важными, что он с вниманием относится ко всему, что с ребенком происходит. Оказать поддержку – значит дать ребенку уверенность в том, что родитель его не бросит и поможет разобраться с ситуацией, - объясняет психолог Марина Розенова.

Поэтому второе, что нужно сделать – это поддержать ребенка. Сказать ему, что он ценен для родителей и любим, несмотря ни на какие оценки в школе.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ – РАЗБОР ПОЛЕТА

Третий важный момент – это этап «разбора полета». Попросите ребенка подробно рассказать о том, что произошло. Как он отвечал урок, все ли он ответил и какие к нему были основные замечания. Если преподаватель высказал какие-то конкретные замечания, то их надо проработать по всем пунктам.

- Успокоить ребенка можно, расширив его представление о мире. Например, рассказав о том, что да, иногда нам кажется, что мы вкладываем в работу большие усилия, но результат, исполнение получаются недостаточными. Постепенно надо учить ребенка прилагать усилия именно туда, куда нужно, учить не упускать суть задания. И объясните ребенку, что оценка – это обратная связь для него, показатель того, что надо подумать, а почему не получилось, каких навыков или знаний не хватает. Прояснив это вместе с ребенком, вы поймете, в каком направлении нужно работать дальше, - говорит психолог Марина Розенова.

Помните о том, что не стоит ориентироваться на мгновенный результат. Качественный результат – это всегда большой труд. Это важно помнить и взрослым, и детям.

- Учите ребенка адекватно оценивать свои способности и соразмерять свой уровень притязаний. Скажите: «Да, хорошо бы, чтобы была пятерка, но ты получил четверку, и это тоже хорошая оценка. А если мы хотим больше, значит, нужно прикладывать больше усилий». И не забывайте говорить ребенку поддерживающие фразы на каждый день: «Я тебя люблю», «Я рад, что ты у меня есть», «Я рад, что родился именно ты», «У тебя все получится», «Не сдавайся!», «Как прошел твой день?», «Я тобой горжусь!», «Давай обнимемся», «Я всегда с тобой», «Ты умный», «Спасибо тебе». Находите те ситуации, в которых эти слова будут уместны, и обязательно говорите их каждый день. Это то, что создает психологическую поддержку для вашего ребенка не только в его образовательной деятельности, но и становится опорой на всю жизнь, - считает психолог Марина Розенова.