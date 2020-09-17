Россияне назвали четыре главные причины, чтобы прогулять работу

Почти 25% россиян признались, что сказывались больными, чтобы не приходить на работу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти 25% россиян признались, что сказывались больными, чтобы не приходить на работу. Хотя, на самом деле, были абсолютно здоровы. При этом 2% из опрошенных даже пошли на то, чтобы подделать больничный лист. Таковы результаты опроса портала «Работа.ру».

Абсолютное большинство наших соотечественников (58%) предпочитают все же своим рабочим местом не рисковать и без уважительной причины не пропускать трудовые будни. А если уже приходится отпрашиваться, то на то есть серьезные основания. Как правило, это либо медицинские основания, либо необходимость остаться дома с ребенком или отвести его к доктору. Еще одна достаточно распространенная причина – нужно дождаться, когда домой привезут мебель, технику или какую-то другую дорогую покупку. Увы, еще во многих случаях службы доставки работают не слишком пунктуально, и чтобы дождаться их, нужно дежурить дома весь день.

Впрочем, все эти проблемы снимаются, если работаешь на дому. А такое положение дел сохраняется еще у многих. Согласно другому исследованию, только 35% крупных российских компаний полностью вернули сотрудников в офисы. В остальных же хотя бы часть сотрудников продолжает работать из дома.

КОНКРЕТНО

Почему вы прогуливаете работу

1. Нужно сходить к врачу – 39%.

2. Надо присмотреть за ребенком – 25%.

3. Плохое самочувствие – 19%.

4. Жду дома доставку или мастера – 9%.

(По данным Работа.ру)