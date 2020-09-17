"Многие скрывают беременность": Ольга Бузова огорошила откровением

В недавнем интервью артистка сравнила свой секрет с беременностью, которую все скрывают Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Некоторое время назад Ольга Бузова стала владелицей собственной роскошной квартиры в центре Москвы. Однако поющая ведущая целый год хранила свою тайну. В недавнем интервью артистка сравнила свой секрет с беременностью, которую все скрывают.

"Со мной в разведку можно ходить! Представляете, я год молчала, и никто не узнал! Умею хранить секреты, и не только свои. Знаете, почему рассказала не сразу? Многие скрывают беременность, оберегают эти эмоции, у меня было такое же ощущение с первой собственной квартирой. Если бы вы видели меня в тот момент, когда получила ключи. Такая гордость, счастье от того, что я это сделала сама", - делится Ольга Бузова счастьем.

Она не без гордости говорит, что сама заработала на элитную недвижимость. "Это история не одного дня, каждый рубль заработала, тратя свое здоровье, нервы, вспоминая момент, когда я осталась без жилья… Для меня было так важно, что это мое, квартира, из которой никто меня не выгонит, никто и никогда. Это счастье не материальное, хотя покупка дорогая, это намного больше - мой дом", - цитирует ее "Антенна".

Бузова потратила на покупку жилища мечты около 120 миллионов рублей. Целый год у нее не хватало сил и времени на то, чтобы начать ремонт в квартире площадью 200 квадратных метров. Только сейчас звезда "Дома-2" серьезно взялась за обустройство собственного гнездышка. Она наняла дизайнеров.

"Квартира моя, я за нее плачу каждый месяц немаленькую сумму, поскольку дом хороший, премиум-класса, соответственно, и коммунальные услуги дорогие. Для меня как ремонт, так и переезд - это стресс. Сейчас ремонт на этапе сантехники, полов, а потом и вся красота пойдет. Я реалист, а не фантазер. Понимаю, что новый год в своей квартире не встречу, хотя очень хотелось бы", - рассуждает исполнительница.

Она говорит, что умеет радоваться мелочам и обожает брать инициативу в свои руки. "Я уверенная, все решающая и делающая, потому что в какой-то момент, когда осталась одна, без всего и казалось, что жизнь закончится, пришлось такой стать", - резюмировала Бузова.