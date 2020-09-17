Европарламент принял резолюции по Белоруссии и Навальному: главное

Европейский парламент, собравшийся на очередное заседание сегодня, 17 сентября, принял несколько резолюций.
Фото: REUTERS
Европейский парламент, собравшийся на очередное заседание сегодня, 17 сентября, принял несколько резолюций.
Одна из них касается Белоруссии и президента Александра Лукашенко, которого Европарламент решил признать главой государства только до конца его нынешнего президентского срока.
Также в документе содержится призыв к Совету Евросоюза «ввести широкие и эффективные санкции» в отношении всех организаторов «фальсификации выборов насилия и репрессий».
В резолюции по Алексею Навальному евродепутаты потребовали немедленного расследования случившегося.
В этой своей резолюции Европарламент призывает ужесточить экономические и политические санкции против России и отдельно прописывает в этой связи настоятельные рекомендации заблокировать строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
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Европейский парламент – законодательный и представительный орган Евросоюза (ЕС), являющийся прообразом двухпалатной законодательной ветви власти в ЕС.
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