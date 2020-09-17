В сети появился мемориальный сайт «Искры Победы»

Иллюстрации с сайта "Искры Победы"

«Искры Победы» - такое название получил интернет-проект, посвящённый 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Сайт https://iskry-pobedy.ru/ был создан при поддержке посольства Республики Казахстан в России и ставит целью сбор информации об уроженцах Казахстана, воевавших на полях Великой Отечественной войны, а также о тружениках тыла. Благодаря проекту будет создан общедоступный банк данных, который увековечит память воинов-казахстанцев. На сайте есть кнопка «Поиск», позволяющая «найти в базе героя по имени и фамилии».

«Цель проекта – сформировать базу героев, собрать максимальной полный объём информации о людях, ковавших общую победу в войне с фашизмом. Это новый цифровой проект, позволяющий создавать историю победителя с графическим дизайном и дающий возможность поделиться ей во всех социальных сетях с друзьями и знакомыми. Каждый сможет рассказать историю своих близких, ознакомиться с неоценимым вкладом и подвигами героев в Великой Отечественной войне, с помощью современных цифровых технологий снова обратиться к событиями военного лихолетья, - говорится на сайте «Искры Победы». - Живые образы, суровая правда о войне, не проходящая с годами горечь потерь – всё это станет тем светом памяти, той искрой, что поддерживает огонь любви к Родине, позволяет верить и побеждать в самых страшных сражениях и войнах. Мир должен помнить об искрах, которые разожгли пламя Победы!»

Иллюстрации с сайта "Искры Победы"

В проекте используется уникальный шрифт «Май», собранный из сотен оригинальных исторических надписей, начертанные руками солдат 75 лет назад на Рейхстаге.

На фронт ушло 70% мужчин

В первые месяцы Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. жителей Казахстана в дополнение к 178 тысячам, к тому моменту уже служившим в армии. На фронт ушло 70% мужского населения республики в возрасте от 18 до 50 лет. Половина из мобилизованных - 610 тысяч – никогда не вернутся домой. 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов полностью состояло из казахстанцев, в том числе легендарная «Панфиловская дивизия», прославившаяся во время битвы под Москвой.

Призванные на фронт из Казахстана солдаты и офицеры защищали Брестскую крепость, участвовали в битве за столицу и в обороне Ленинграда, в боях под Ржевом и Курской битве. Казахстанские соединения и части освобождали Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину, страны Восточной Европы. Казахстанцы штурмовали Берлин, участвовали в водружении Знамени Победы над рейхстагом.

Иллюстрации с сайта "Искры Победы"

Тысячи жителей республики стали партизанами. В Ленинградской области с оккупантами сражалось свыше 200 партизан-казахстанцев, на Смоленщине – около 300, на территории Украины и Белоруссии врагов уничтожали 3000 выходцев из республики. После того, как над Москвой отгремел салют Победы, казахстанские воины сражались с Квантунской армией Японии.

За мужество в боях Великой Отечественной войны к высшей воинской награде было представлено 615 казахстанцев, 7 из них стали дважды Героями Советского Союза. 200 уроженцев Казахской ССР стали полными кавалерами орденов Славы. Имя Героя Советского Союза снайпера Алии Молдагуловой, погибшей в 1944 году в возрасте 18 лет во время сражения неподалёку от Пскова, носят улицы в Москве и Санкт-Петербурге, а также московская школа № 402.

В одном из интервью незадолго до празднования юбилея Победы президент страны Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 9 из 10 пуль отливались из свинца, произведённого в Казахстане. За годы войны в республике было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт. В Казахстане выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% металлического висмута. Сельские труженики дали воюющей стране 5 млн 829 тыс. тонн хлеба и 734 тыс. тонн мяса, животноводы передали Красной Армии 110 тыс. лошадей, что позволило укомплектовать более 10 кавалерийских дивизий. Казахстан приютил миллионы советских граждан, эвакуированных из районов боевых действий.

Сады памяти

Юбилей Победы в Казахстане встретили 1090 ветеранов Великой Отечественной войны, самому молодому из них 93 года. О них весной сообщал заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Акмади Сарбасов. «По данным на 1 марта 2020 года на территории Республики Казахстан проживают 1090 ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день самому молодому участнику Великой Отечественной войны 93 года», - сказал заместитель министра.

Он также предоставил информацию по количеству ветеранов по регионам Казахстана. Так, самое большое количество боевых ветеранов проживают в городе Алматы — 212 человек. В Атырауской области осталось всего 10 ветеранов. В Акмолинской области проживают 39 ветеранов ВОВ, Актюбинской области – 31, Алматинской — 82, Восточно-Казахстанской – 133, Жамбылской – 62, Западно-Казахстанкой – 63, Карагандинской – 73, Кызылординской – 20, Костанайской – 95, Мынгистауской – 12, Павлодарской – 62, Северо-Казахстанско – 61, Туркестанской – 43, городе Нур-Султан – 51, Шымкенте – 41 ветеран Великой Отечественной войны.

Иллюстрации с сайта "Искры Победы"

Никто из них не брошен. Во время карантина сотрудники благотворительных фондов и волонтёры доставляли ветеранам продуктовые наборы, бесплатные лекарства, помогали вести домашнее хозяйство. По решению правительства и регионов все без исключения казахстанские ветераны к Дню Победы получили выплаты до 1 млн тенге или 180 тыс. в рублёвом эквиваленте. Материальная помощь была оказана также узникам нацистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, семьям умерших фронтовиков.

Празднование юбилея Победы и в Казахстане, и за его пределами в нынешнем тревожном году не могло проходить в привычном государственном формате – пандемия коронавируса почти полностью «вытеснила» его на телеэкран и на просторы Сети. Однако 24 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина присутствовал на Параде Победы в Москве. В социальных сетях прошла международная акция памяти «Бессмертный полк». В рамках акции «Сад Победы» волонтёры на всём постсоветском пространстве и за его пределами высадят 27 млн деревьев, именно такое количество жизней унесла война. Если зайти на сайт https://садпамяти2020.рф/ проекта, то можно увидеть, что акция охватила даже Нидерланды и далёкий остров Маврикий. Там же говорится, что в столице Казахстана «Сад памяти» разместился на территории Ботанического сада, где в честь 75-летия Победы 75 молодых елей посадили участники общественного объединения Atamnyn Amanaty и республиканского общественного объединения «Жас Ұлан» («Юный гвардеец») совместно с представителями общества «Рухани Жанғыру» («Духовная модернизация») и посольства России в Республике Казахстан.

«В акции приняли участие очень много людей, тех, кто интересуется войной, тех, кто ищет своих родственников и близких, которые погибли или пропали без вести. Каждое мероприятие, которое мы проводим, по-своему уникально, но для нас очень ценно данное мероприятие «Сад памяти» тем, что мы хотим, таким образом, высадить в этом году 600 тыс. деревьев — это количество наших казахстанских воинов, которые погибли во время Второй Мировой войны. И каждое дерево будет символизировать жизнь, которая была отдана ради нас, ради мира, ради того, чтобы их потомки процветали, жили в мире, в дружбе и могли позволить себе жить и радоваться счастливым минутам своей жизни. И поэтому мы хотим, чтобы этот «Сад памяти» в честь погибших воинов-казахстанцев был данью памяти, данью историческому прошлому, данью их подвигу, который они совершили, защищая свою родину», - сказал председатель правления общественного объединения Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев.

Иллюстрации с сайта "Искры Победы"

В свою очередь сайт «Искры Победы» можно считать своего рода «Садом Памяти» на виртуальном поле, посаженным в юбилейный год. Если вы хотите прочитать короткие истории о воинах-казахстанцах, носящих имя «Народный герой», или поделиться информацией о своих предках, вам нужно зарегистрироваться на сайте, после этого вы можете выставить семейные фотографии и другие реликвии, рассказать о своих дедах-героях войны и тыла, поделиться воспоминаниями, которыми они когда-то делились с вами.