Сергей Шойгу: «Обстановка у восточных и северных границ России остается напряженной»

На очередном заседании Коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу говорил о том, как министерство планирует парировать нарастающие угрозы со стороны других стран Приводим некоторые его заявления, которые заслуживают особого внимания. Фото: mil.ru

На очередном заседании Коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу говорил о том, как министерство планирует парировать нарастающие угрозы со стороны других стран Приводим некоторые его заявления, которые заслуживают особого внимания.

О ситуации на восточном стратегическом направлении

- Военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остаётся напряжённой. В Восточном военном округе предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск.

- Два зенитных ракетных полка будут перевооружены на комплексы «С-400» и два зенитных ракетных дивизиона на комплексы «Бук-М1-2» в Восточном военном округе до конца года. До конца года округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности два зенитных ракетных полка – на комплексы «С-400» и два зенитных ракетных дивизиона – на комплексы «Бук-М1-2.

- Восточный военный округ на 100 процентов выполнил план набора военнослужащих по контракту в этом году. С начала года отобрано около 11 тысяч человек.

О военно-политической обстановке в Арктике

- Военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе. Прежде всего это связано с нарастанием конкуренции между ведущими государствами мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности в Арктике и обеспечения национальных интересов России активно развивает Северный флот.

- В текущем году на Северном флоте запланировано свыше 20 значительных организационно-штатных мероприятий, включая формирование экипажей, поступающих в боевой состав флота надводных кораблей и подводных лодок.

- Северный флот выполняет план подготовки на 2020 год с опережением. Уже проведено почти 4 тысячи зачётных мероприятий, причем половина из них – с применением оружия. Кроме того, в северном объединении завершена подготовка разнородной группировки сил.

Заседание Коллегии Минобороны РФ. Фото: mil.ru

Во взаимодействии с дальней авиацией отработана практическая стрельба из всех видов оружия. Осуществлено восемь боевых походов кораблей с посещением 12 иностранных портов.

- В районе Норильска прошло межвидовое тактическое учение с выполнением задач по усилению охраны, обороны важных объектов и уничтожению незаконных вооружённых формирований.

- Северный флот в 2020 году получит 179 единиц вооружения. Боевой состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами «Князь Владимир» (проекта "Борей-А"), фрегат «Адмирал флота Касатонов», морской танкер «Академик Пашин» и гидрографическое судно «Николай Скосырев». Сейчас на Северном флоте строят аэродромы Нагурская и Темп, а также блочно-модульные городков для вновь формируемых подразделений 3-й дивизии ПВО и объектов хранения вооружения. Кроме того, идет реконструкция причального фронта для новейших подлодок «Борей-А».

О повышении мобилизационной готовности армии и флота

Минобороны повысит мобилизационную готовность российской армии и флота. Для этого выполняется соответствующий план, увязанный по целям, задачам и срокам проведения с мероприятиями других государственных органов.

Проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, на которых отрабатываются мероприятия по переводу войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени. Призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий.

По решению Верховного Главнокомандующего в ходе ежегодных стратегических учений проверяется готовность органов государственной власти и предприятий промышленности к выполнению задач по обеспечению мобилизационного развёртывания Вооружённых Сил и в военное время.