Путин поговорил с Совбезом о Лукашенко и Трампе

Президент обсудил свое выступление на Генассамблее ООН. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Ситуация у соседей по Союзному государству в четверг обсуждалась на самом высоком уровне - Белоруссия вновь стала темой Совета безопасности России. Путин проинформировал членов Совбеза о состоявшихся в Сочи переговорах с Александром Лукашенко и достигнутых там договоренностях.

Еще одной темой стало предстоящее выступление президента России на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса лидеры не поедут в Нью-Йорк, а примут участие в «виртуальном виде». Их выступления будут транслироваться в зале заседаний каждое в свою очередь. Поэтому полемика президентов России и США, если и состоится в этот раз, то будет заочной.

После того, как на Совбезе были согласованы основные тезисы, выступление Путина будет до конца текущей недели записано в Москве и отправлено организаторам в Нью-Йорк.