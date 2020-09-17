Вслед за Илоном Маском о готовности испытывать мозговые импланты на людях заявили в Австралии

Илон Маск со своим проектом Nueralink не одинок в желании залезть с отверткой и пассатижами в человеческий мозг и узнать, как он работает. Фото: REUTERS

Илон Маск со своим проектом Nueralink не одинок в желании залезть с отверткой и пассатижами в человеческий мозг и узнать, как он работает. Команда австралийских ученых из Университета Монаша (Мельбурн) под руководством профессора Артура Лоури разрабатывает свой интерфейс “мозг - компьютер”, который по задумке должен стать главным элементом зрительной бионической системы Gennaris. Проще говоря это проект создания бионического глаза, который вернет слепым людям утраченное зрение. А таких несчастных в мире более 160 миллионов.

В идее все выглядит достаточно логично. Профессор Лоури и его команда собираются обойти поврежденные зрительные нервы и пустить сигнал в обход травмированного глаза напрямую в зрительную кору головного мозга. Для этого создается система бионического зрения: пациент наденет шлем с видеокамерой, которая станет его глазами.

Сигнал камеры будет обрабатывать мощный процессор машинного зрения размером со смартфон. Далее беспроводной передатчик доставит “картинку” в мозговой имплант. Для этого будет удалена часть черепа в затылочной части (потом она будет закрыта специальным костным имплантом), в область зрительной коры поместят несколько чипов (максимально - 11 штук) размером 9х9 мм снабженные тонкими, как волос микроэлектродами. Чипы будут преобразовывать обработанные видеопроцессором данные в электрические сигналы и с помощью электродов стимулировать мозг, создавая визуальную картинку из 473 световых пятен.

По сравнению с естественным зрением это будет картинка с очень низким разрешением, однако по расчетам разработчиков она даст возможность слепым людям ориентироваться в помещении и на открытом воздухе, а также различать людей и другие объекты.

- Научный трюк состоит в том, чтобы взять с камер огромные объемы полезных данных - мегапиксели информации, и разработать лучший способ представить их в мозге в виде нескольких сотен пикселей, - говорит профессор Лоури. - Это можно сравнить с работой радара или с тем, как наш мозг видит размытое изображение фильмов. В действительности мы полностью поймем природу зрения, которое обеспечивает наше устройство, только после того, как начнем клинические исследования с участием людей.

Остался маленький “пустяк” - расшифровать язык, на котором разговаривают между собой нейроны мозга. Не зная этого невозможно понять в каком виде нужно представлять в мозг внешнюю информацию с камер.

Пока систему бионического зрения тестировали на лабораторных животных - в качестве подопытных кроликов выбрали 10 овец. Им установили мозговые импланты в зрительную кору мозга и в ходе экспериментов набрали в общей сложности 2700 часов стимуляции мозга. Что видели при этом овцы (и видели ли вообще что-нибудь) никто не знает. На данном этапе важно было убедиться, что сама технология не наносит вреда здоровью живых существ и теоретически ее можно опробовать в клинических испытаниях с участием человека.

Проект был поддержан частными инвесторами и правительством Австралии, которое в прошлом году выделило лаборатории профессора Лоури 1 миллион долларов. Теперь ученые ищут финансирование для экспериментов на людях. Если деньги удастся найти, то австралийцы обещают приступить к этому этапу исследований в следующем году.

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