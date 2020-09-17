Скандал в семье Наташи Королевой разгорелся неделю назад Фото: Борис КУДРЯВОВ

Интимный скандал с мужем Наташи Королевой вышел на новый уровень. Любовница Сергея Глушко, известного как Тарзан, сделала тест на беременность. А, узнав результат, закатила истерику и упала в обморок.

Любовница Сергея Глушко, который на днях публично признался в изменах жене Наташе Королевой, получила свою минуту славы. Тайная пассия стриптизера Анастасия Шульженко заявила, что беременна от мускулистого красавчика. И согласилась сделать тест на беременность в эфире ток-шоу "На самом деле".

Анастасия уверена, что все происходящие с ней беды - месть законной жены ее возлюбленного. По словам красавицы, Королева узнала о ее тайном романе с Тарзаном и решила ее таким образом наказать.

"Он всегда был моим кумиром. Познакомились мы на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением - все и случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время. Я никогда ни на что не претендовала, просто хотела быть рядом", - делится душераздирающей историей любви Шульженко.

После полутора лет отношений она поняла, что статус любовницы ее не устраивает. Последний раз она встретилась с Сергеем 19 августа, а уже после этого узнала о своей беременности. Фигуристая красотка дважды сделала тест. Результат оказался положительным. Женщина готовилась к родам.

На шоу Анастасию попросили повторить процедуру в присутствии независимого медэксперта за кулисами. К удивлению самой девушки, в этот раз тест оказался отрицательным. Будучи в шоке от таких результатов, Шульженко закатила истерику и даже упала в обморок.

"Если бы я знала, что не беременна, я бы никогда не стала рассказывать об отношениях с Сергеем. Получается, я оклеветала человека, и это просто ужасно. Я не понимаю, как такое возможно", - не сдерживая рыданий заявила девушка.

Красивая любовница Тарзана закатила истерику и упала в обморок

Также в эфире программы были показаны интимные кадры с участием Глушко и Шульженко. По словам любовницы Тарзана, она сняла это видео на долгую память об их любви. Ведь ее страстные отношениях со звездой стриптиза были настолько серьезными, что Анастасия готова была родить мужу Королевой ребеночка. Однако эксперты в студии пришли к выводу, что Анастасия собиралась шантажировать женатого Глушко.

Напомним, скандал в семье Наташи Королевой разгорелся неделю назад. Пока 47-летняя артистка была на отдыхе, из ее дома две знакомые, гостившие у Сергея Глушко, вынесли бриллианты звезды на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. Потом стало известно о том, что одна из женщин беременна от Глушко. В итоге исполнительница хита "Желтые тюльпаны" увезла мужа прочь от беременной любовницы. Вместе с Тарзаном вокалистка улетела в Турцию подальше от папарацци.